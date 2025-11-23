Nuance bij de veelbesproken comeback van Van der Poel: "Niet uitzonderlijk"

Mathieu van der Poel heeft onlangs zijn grote comeback gemaakt op Strava met een looptocht. De indruk van velen was dat Van der Poel aan een razendsnel tempo gelopen had.

Ex-prof Daniel Lloyd gaat op het YouTube-kanaal van GCN Racing na of dat klopt. "Hij heeft gemiddeld 3 minuten en 22 seconden per kilometer gelopen en 5'55" per mijl. Hoe indrukwekkend is dat? Wel, het hangt er vanaf met wie je het vergelijkt. Ik kan er alleen maar van dromen om zo snel te lopen, zelfs over een afstand van slechts vijf kilometer, ook al heb ik de laatste tijd aardig wat gelopen."

Lloyd is inmiddels 45 en dus ook over zijn fysieke piek. "In vergelijking met andere profs of ex-profs is het heel degelijk, maar niet uitzonderlijk. Tom Dumoulin heeft net de marathon van Amsterdam gelopen en zijn gemiddelde tijd was 3'33" per kilometer. Voormalig profrenner Bouhanni liep vorig jaar ook een marathon met een vergelijkbaar gemiddelde als dat van Van der Poel."

Curve hartslagen Van der Poel plots omhoog

Het is ook de vraag in welke mate Van der Poel probeerde om hard te lopen. "Hij heeft ook zijn hartslag gepost op Strava. Het is best een opvallende curve. In de eerste twee derde van zijn looptocht gaat hij niet boven 170 hartslagen per minuut. Na zeven kilometer gaat de curve plots omhoog en hij piekt rond de 180 hartslagen per minuut in de laatste kilometer."

Nochtans liep hij op een vlakke weg een grotendeels gelijk tempo. "Ik weet niet zeker waarom er plots die stijging in hartslagen per minuut was. Ik ben in het verleden gedoken: in Milaan-Sanremo van 2021 piekte hij met een hartslag van 192 slagen per minuut. Hij was in zijn looptocht dus wel nog even verwijderd van zijn maximum, zelfs al is dat in de laatste vier jaar wat naar beneden gekomen."

Van der Poel kan nog sneller

Lees ook... Mathieu van der Poel gaat hard tekeer op manieren die je niet zou verwachten›Dat brengt ons bij de finale conclusie van Lloyd. "Ja, het was snel, maar niet opmerkelijk snel voor iemand zoals hij. Ik ben zeker dat hij nog sneller zou kunnen lopen, als hij dat zou willen", besluit de Brit die zelf koerste tot 2012.