Remco Evenepoel en de door hem aangetrokken specialist leggen de lat heel hoog

Foto: © photonews

Remco Evenepoel is er zelf specialist in, maar soms raadpleeg je ook best een andere kenner. Dat moet Evenepoel gedacht hebben bij het aanstellen van Rik Verbrugghe.

Die laatste gaat in 2026 aan de slag bij  R.EV Brussels Cycling Academy. Zo heeft de wielerschool van Remco Evenepoel en vader Patrick meteen een hele vette vis gevangen. Een voormalig bondscoach gaat de jonge talentjes uit de ploeg van Evenepoel zowaar begeleiden. Wat moet Verbrugghe bij die ploeg nu echt precies gaan doen?

Deze vraag tracht de ex-bondscoach te beantwoorden bij WielerFlits. "Ik heb van Remco en zijn papa de vraag gekregen om hun jonge talenten advies te geven op gebied van tijdritten. Remco is een tijdrijder pur sang, dus is het niet onlogisch dat de ploeg daar vol op inzet." Evenepoel moet je over het tijdrijden inderdaad niets wijsmaken.

Evenepoel nog met focus op eigen carrière

Omdat hij nog volop bezig is met het uitbouwen van zijn profcarrière, heeft hij uiteraard zelf de tijd niet om de renners uit zijn academie beter te maken. Enter Rik Verbrugghe, die tijdens zijn actieve loopbaan ook een stukje kon tijdrijden. "Wat Remco kan, willen we overbrengen op de jonge talenten." Dat is de lat dan wel heel erg hoog leggen.

Evenepoel is immers niet zomaar een tijdritspecialist, hij is veruit de beste tijdrijder ter wereld. Het is niet zo gek dat hij uiteindelijk bij Verbrugghe is uitgekomen. "Ik was de eerste coach die Remco ooit heeft meegenomen naar een WK. In Yorkshire haalde hij meteen zijn eerste profselectie met de nationale ploeg, omdat ik in hem geloofde."

Goede band tussen Verbrugghe en familie Evenepoel

Lees ook... Evenepoel ontvangt felicitaties en steelt de show op verrassende manierDe band met de familie Evenepoel bestaat dan ook al langer. "Ik ken de familie heel goed, al vanaf ze jong waren. Ik denk dat Remco door zijn eigen ervaringen nu mijn aanpak met jonge renners goed genoeg kent", aldus Verbrugghe.

