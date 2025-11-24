Door de vele kritiek vorig jaar? Mathieu van der Poel grijpt naast prestigieuze prijs

Mathieu van der Poel kende opnieuw een uitstekend jaar, maar is niet uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar in Nederlander. Die eer ging naar baanwielrenner Harrie Lavreysen.

Met winst in Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic, Parijs-Roubaix, een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen en uitstekende Dauphiné en na vier jaar nog eens ritwinst en enkele dagen de gele trui in de Tour.

Niet Van der Poel, wel Lavreysen beste renner van Nederland

Vorig jaar werd Van der Poel wel uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar en toen kwam daar bijzonder veel kritiek op. Lavreysen had drie gouden medailles gepakt op de Olympische Spelen in Parijs, maar greep dus toen naast de prijs.

Lorena Wiebes beste renster van Nederland

Bij de vrouwen kwam er nog eens een nieuwe naam op de erelijst. Lorena Wiebes won dit jaar onder meer Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem, twee etappes en de puntentrui in de Giro en de Tour en werd wereldkampioen gravel en omnium.

Sinds 2006 had Marianne Vos tien keer de trofee gewonnnen, Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten elk vier keer. In 2023 doorbrak Demi Vollering al eens hun dominantie na haar eindzege in de Tour.