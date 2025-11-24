Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'

Op zaterdag 29 november keert 'Boonen & Friends' eenmalig terug. Wereldkampioen Tadej Pogacar, Wout van Aert en Remco Evenepoel zullen er niet bij zijn.

Met onder meer Tim Merlier, Tiesj Benoot, Paul Magnier en Florian Vermeersch konden Tom Boonen en organisator Wilfried Peeters heel wat mooie namen strikken voor de eenmalige terugkeer van 'Boonen & Friends'.

Een absolute topnaam ontbreekt wel. Remco Evenepoel en Wout van Aert stonden wel op het verlanglijstje van Peeters om aan de start te krijgen. Maar zij konden er op zaterdag 29 november niet bij zijn.

Geen Van Aert, Evenepoel en Pogacar op 'Boonen & Friends"

"Wout heeft het te druk en Remco had toegezegd, maar zijn programma is overvol. Dat begrijp ik ook. En ik denk dat we een mooi deelnemersveld hebben." Evenepoel vertrekt deze week naar Spanje voor een stage.

Evenepoel maakt de overstap van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe en wil zich optimaal kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen, waarin hij de kloof met Tadej Pogacar wil verkleinen.

Tadej Pogacar werd door Peeters gepolst, maar ook bij de wereldkampioen ving hij bot. "Ik ben zelfs tot bij Tadej Pogacar gegaan, maar hij zit op een Gran Fondo in Gran Canaria."