Evenepoel doet boekje open over vakantie met Oumi én vertrekt binnenkort weer uit België

De rustperiode van Remco Evenepoel zit erop, hij begint aan zijn opbouw voor 2026. Daarvoor genoot hij met zijn vrouw Oumi van een vakantie in Zuid-Afrika.

Remco Evenepoel reed op 11 oktober zijn laatste wedstrijd van het seizoen met de Ronde van Lombardije, maar toch duurde het door verplichtingen nog een hele tijd voor Evenepoel op vakantie kon vertrekken.

Eind oktober werd Evenepoel in Duitsland verwacht voor de teamdagen met zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe, daarna trok Evenepoel naar de VS voor testen in de windtunnel bij Specialized.

Remco en Oumi op vakantie in Zuid-Afrika

De afgelopen twee weken kon Evenepoel dan wel eindelijk op vakantie gaan met zijn vrouw Oumi, ze trokken naar Zuid-Afrika. "Oumi en ik deden het eerst drie dagen rustig aan. Daarna brachten we zes dagen door in Kaapstad, bij heerlijk weer", zegt Evenepoel bij HLN.

De laatste vier dagen trokken ze op safari, al was het weer toen niet altijd even goed. "Niet alles liep perfect dus, maar het was wel een leuke, onvergetelijke ervaring." En nu is het tijd voor Evenepoel om opnieuw te beginnen trainen.

Evenepoel trekt naar Spanje om te trainen

Hij bleef zo'n vier weken van de fiets, donderdag is hij herbegonnen. Hij zat maar een uur op de fiets, maar zijn benen voelden zwaar aan. Volgende week trekt Evenepoel richting Spanje en bouwt hij verder op.