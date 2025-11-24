Laurens Sweeck verrast zichzelf in Tabor, maar is ook klaar en duidelijk over Thibau Nys

Na twee moeilijke weken stond Laurens Sweeck in Tabor nog eens op het podium. In Tsjechië was hij na Thibau Nys de beste man in koers.

Op 11 november won Laurens Sweeck de Jaarmarktcross in Niel, maar sindsdien ging het niet meer zo goed. In Merksplas moest Sweeck tevreden zijn met een dertiende plaats op meer dan een minuut van Nieuwenhuis.

In Hamme ging het al iets beter en werd Sweeck vijfde, maar in Tabor stond Sweeck opnieuw op het podium. Dat was nog maar de derde keer dit seizoen, naast zijn zege in Niel werd Sweeck ook tweede in Meulebeke.

Sweeck ging slecht van start in Tabor

Toch zag het er in het begin niet goed uit voor Sweeck. "Ik was niet goed van start gegaan, waardoor ik moest terugkeren. Op het einde ging het vooral over kleine foutjes en dat draaide in mijn voordeel uit."

Thibau Nys kloppen, dat zat er echter niet in voor Sweeck. "Er werd wat naar elkaar gekeken, dus Nys kon zijn eigen ding doen. Hij kreeg een paar seconden cadeau, maar het is wel de sterkste die wint. Hij dwingt het ook af omdat hij het gat groot genoeg had gemaakt."

Onverwachte podiumplaats voor Sweeck

Voor Sweeck kwam zijn tweede plaats toch wat uit de lucht vallen. "Ik had dit niet verwacht, eerlijk gezegd. Het was niet meteen mijn parcours." Het kan alleen maar goed zijn voor het vertrouwen, zondag staat in Flamanville de tweede manche in de Wereldbeker op het programma.