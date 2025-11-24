Niet zoals de topvoetballers: Tadej Pogacar zegt wat hij allemaal doet in het huishouden

Tadej Pogacar is de beste renner van het moment, maar ook de bestbetaalde renner in het peloton. Toch doet de Sloveen graag nog zelf de huishoudelijke taken.

Met een jaarloon van naar schatting tussen de 8 en de 10 miljoen euro en nog een contract tot eind 2030 lijkt Tadej Pogacar zich financieel weinig zorgen te moeten maken. De Sloveen zou zich dan ook veel luxe kunnen veroorloven.

Pogacar doet graag zelf huishoudelijke taken

Zo wees zijn ex-coach Pogacar erop dat veel topvoetballers een eigen chef hebben en iemand in dienst nemen om boodschappen het hele huishouden te doen. Voor Pogacar hoeft dat allemaal niet.

"Dat is niets voor mij en Urska", zegt de Sloveen bij La Gazzetta dello Sport. "Ik ga graag naar de supermarkt en koop wat ik nodig heb. Of ik maak mijn kamer schoon en de ramen. Of gewoon een wandeling. Ik ben geen superheld, gewoon een normaal mens."

Aanpak van Pogacar werkt

Als Pogacar die taken zou uitbesteden, zou de Sloveen dus nog wat beter kunnen worden dan hij nu al is. Of misschien helpt het Pogacar net om met de voeten op de grond te blijven en een zo normaal mogelijk leven te leiden?

De huidige aanpak van Pogacar lijkt wel te werken. De Sloveen won dit jaar twintig koersen, met onder vier ritten en het eindklassement in de Tour, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije, het EK en het WK.