Nieuwenhuis ploegmaat van Vanthourenhout? Nederlander is helder over Mettepenningen

Joris Nieuwenhuis moest in Tabor tevreden zijn met een derde plaats. Zijn ploeg Ridley wordt gelinkt aan een fusie met Jurgen Mettepenningen, maar zorgen maakt Nieuwenhuis zich niet.

In de eerste manche van de Wereldbeker in Tabor wilde Joris Nieuwenhuis de strijd aangaan met Thibau Nys, maar daar slaagde hij niet in. "Als ik wilde winnen, dan kon dat enkel door Thibau onder druk te zetten in de hoop dat hij een fout zou maken."

Nieuwenhuis tevreden na Wereldbeker in Tabor

"Ik zette Thibau onder druk, maar maakte zelf de fout. En weg was hij. Tegen Thibau viel niets te beginnen. De tweede plaats had wel gekund, maar ik werd opgehouden door een val van Verstrynge. Sweeck kreeg een gaatje en hield mooi stand."

Nieuwenhuis werd uiteindelijk derde op tien seconden, maar was wel tevreden. "Het gaat heel goed. Het EK was even een dipje, maar dat hebben we geanalyseerd. We hebben een paar kleine foutjes gemaakt in de voorbereiding daarnaartoe."

Fusie met ploeg van Mettepenningen?

De ploeg van Nieuwenhuis, Ridley Racing Team, werd de voorbije weken in verband gebracht met een fusie met Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, de ploeg van Jurgen Mettepenningen.

"Ik moet eerlijk zeggen: ik heb nog niet met Jurgen rond de tafel gezeten. Dus weet ik er eigenlijk niets van", zei Nieuwenhuis bij Het Nieuwsblad. De Nederlander heeft nog een contract tot eind dit seizoen, dus zorgen maakt hij zich niet.