Reden voor superdag van Thibau Nys in Tabor? Bart Wellens onthult opvallend detail

Thibau Nys domineerde de eerste manche van de Wereldbeker in Tabor. Volgens Bart Wellens geen toeval, want Nys moest deze week verplicht wat meer rusten.

Een dag na het Europees kampioenschap in Middelkerke ging Thibau Nys zo'n 170 kilometer trainen op de weg, waardoor hij zich vorige week in Merksplas en Hamme niet honderd procent fit voelde.

Omdat Nys ook al met het klassieke voorjaar in zijn achterhoofd zit, moet hij tijdens de week ook lange trainingen op de weg afwerken. Dat zorgt ervoor dat hij in het weekend wat minder fris is dan de andere crossers.

Wellens onthult ziekte van Nys

Afgelopen week moest Nys echter verplicht rusten. "Thibau was deze week blijkbaar wat ziekjes en heeft daardoor minder getraind dan gewoonlijk, waardoor hij frisser was dan de voorbije weken", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad.

En dat minder trainen maakt voor een toptalent als Thibau Nys wel degelijk een groot verschil volgens Wellens. Een dag voor de cross in Tabor ving Wellens dan ook al positieve verhalen op uit het kamp van Nys.

Kan Nys de lijn doortrekken in Flamanville?

