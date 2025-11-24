Wout van Aert waagt zich aan 'De slimste mens', maar moet Erik Van Looy meteen teleurstellen

Na 'The Masked Singer' vorig jaar waagt Wout van Aert zich vanavond aan 'De Slimste Mens ter Wereld'. Al verwacht hij er zelf niet al te veel van.

Wout van Aert verraste vorig jaar iedereen met zijn deelname aan 'The Masked Singer'. Als gelegenheidsact nam Van Aert toen deel als Eekhoorn en zong het nummer Song 2 van Blur.

Van Looy verwacht veel van Van Aert

Vanavond waagt Van Aert zich aan 'De Slimste Mens ter Wereld'. Presentator Erik Van Looy is alvast bijzonder enthousiast over de deelname van Van Aert en verwacht ook veel van hem.

"Met alle respect voor die 33 andere kandidaten, maar Wout is echt wel de grootste naam", zegt Van Looy bij HLN. "Wat hij al gepresteerd heeft als renner, ongelofelijk. "Hij is half mens, half koersmachine en hopelijk ook een quizbeest."

Van Aert over zijn deelname aan ‘De slimste mens’

Van Aert zette al op 20 september een punt achter zijn wegseizoen en Van Looy hoopt dat Van Aert die tijd heeft gebruikt om zich uitstekend voor te bereiden. Al moet hij Van Looy dan wel teleurstellen.

"Zou je ook de slimste mens ter wereld kunnen worden", vraagt Erik Van Looy hem. Van Aert antwoordt eerlijk: "Ik denk van niet. Ik schat mijn kansen klein en ik heb me ook niet voorbereid. Ik doe mee voor het entertainment."