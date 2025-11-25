Hilarische anekdote over Van Aert en Van Gucht uit de doeken gedaan: "Mentale oorlogsvoering met Van der Poel"

Het was lachen geblazen tijdens het gezamenlijke tv-optreden van Wout van Aert en Ruben Van Gucht. Die laatste deed een grappige anekdote uit de doeken.

Maandagavond maakten ze beiden hun opwachting het Play-programma De Slimste Mens ter Wereld, de tv-quiz van Erik Van Looy. Ruben Van Gucht zou aan het einde van de aflevering Wout van Aert uitschakelen, maar eerst was er nog wel tijd om wat te dollen. "Ik vind het fijn om eens in deze omstandigheden naast hem te zitten", aldus Van Gucht.

Daar bedoelde Van Gucht mee dat er op de koers vaak totaal geen tijd is om over andere zaken te praten. "Hij is een hele sympathieke kerel. Ik weet niet of hij het zich nog herinnert, maar er is een moment dat ik me altijd zal blijven herinneren." Presentator Van Looy wist al waar het over ging: Van Aert reed op een veldrit ooit over de tenen van Van Gucht.

Van Aert dient Van Gucht van antwoord

"Dat gebeurde in Lille", weet Van Gucht nog. "Je stond waarschijnlijk in weg", had Van Aert een stevige repliek in huis. "Ik had een startinterview gedaan met de papa van Mathieu van der Poel. Het was in aanloop naar een WK en er was toen wat mentale oorlogsvoering met Van der Poel." Dat deed bij Van Aert dan toch een belletje rinkelen.

"Daar meen ik mij iets van te herinneren", zei de wielrenner van Visma-Lease a Bike. "In Lille zijn we mekaar dan tegengekomen", lacht Van Gucht. Dat gebeurde dus niet alleen op een figuurlijke maar ook op een heel erg letterlijke manier. De wielercommentator kon er best wel mee lachen en Van Aert zag er ook wel de humor van in.

Vooral Van Gucht heeft het onthouden

Lees ook... Wout van Aert verstuurt een pittig signaal: "Ik vind dat absoluut niet kunnen"›Het is wel begrijpelijk dat vooral bij Van Gucht dit voorval in het geheugen gegrift staat. In de cross is het vaak zo druk, met de veldrijders die zich tussen het volk begeven, dat het ergens wel mag verbazen dat zo'n zaken zich niet vaker voordoen.