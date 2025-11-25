Jaloezie van andere crossers op Thibau Nys? Bart Wellens spelt hen de les

Dat Thibau Nys een kleurrijk figuur is, daar twijfelt niemand over. Volgens Bart Wellens is het echter ook aan de andere crossers om zich zo te verkopen zoals Nys dat doet.

Modieuze kleren, heel wat tatoeages, altijd recht voor de raap in interviews en ook op de fiets opvallen door zijn vader te imiteren met een groene helm en een oranje bril. Thibau Nys doet het allemaal.

Thibau Nys weet hoe hij zichzelf moet verkopen

Nys wil geen grijze muis zijn, zoals veel andere crossers dat wel liever zijn. Het onderscheidt hem van alle andere crossers, maar het heeft ook geen invloed op zijn prestaties. Nys won drie van zijn eerste zes crossen dit seizoen.

Sinds hij op 1 november opnieuw aan het crossen is, eist Nys bijzonder veel aandacht op. "Ik snap dat er bij andere renners soms wat jaloezie naar Thibau toe is", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad.

Wellens vindt dat andere crossers voorbeeld moeten nemen aan Nys

"Maar het is ook aan de anderen om zichzelf ook zo te verkopen." Wat dat doet Thibau Nys bijzonder goed. Het verhaal van de helm en de bril, vader en zoon Nys weten dat ze er zelf over moeten beginnen om het onder de aandacht te brengen.

En die aandacht kregen ze ook, want overal waar er over veldrijden wordt geschreven of gepraat, ging het over de look van Nys in Tabor. "Dat wil je als sporter", besluit Bart Wellens nog.