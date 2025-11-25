Jaloezie van andere crossers op Thibau Nys? Bart Wellens spelt hen de les

Jaloezie van andere crossers op Thibau Nys? Bart Wellens spelt hen de les
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Dat Thibau Nys een kleurrijk figuur is, daar twijfelt niemand over. Volgens Bart Wellens is het echter ook aan de andere crossers om zich zo te verkopen zoals Nys dat doet.

Modieuze kleren, heel wat tatoeages, altijd recht voor de raap in interviews en ook op de fiets opvallen door zijn vader te imiteren met een groene helm en een oranje bril. Thibau Nys doet het allemaal. 

Thibau Nys weet hoe hij zichzelf moet verkopen

Nys wil geen grijze muis zijn, zoals veel andere crossers dat wel liever zijn. Het onderscheidt hem van alle andere crossers, maar het heeft ook geen invloed op zijn prestaties. Nys won drie van zijn eerste zes crossen dit seizoen. 

Sinds hij op 1 november opnieuw aan het crossen is, eist Nys bijzonder veel aandacht op. "Ik snap dat er bij andere renners soms wat jaloezie naar Thibau toe is", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. 

Wellens vindt dat andere crossers voorbeeld moeten nemen aan Nys

"Maar het is ook aan de anderen om zichzelf ook zo te verkopen." Wat dat doet Thibau Nys bijzonder goed. Het verhaal van de helm en de bril, vader en zoon Nys weten dat ze er zelf over moeten beginnen om het onder de aandacht te brengen. 

Lees ook... Reden voor superdag van Thibau Nys in Tabor? Bart Wellens onthult opvallend detail En die aandacht kregen ze ook, want overal waar er over veldrijden wordt geschreven of gepraat, ging het over de look van Nys in Tabor. "Dat wil je als sporter", besluit Bart Wellens nog. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thibau Nys
Bart Wellens

Meer nieuws

Na annulatie van eindejaarsshow: VRT is duidelijk over toekomst van Wielerclub Wattage

Na annulatie van eindejaarsshow: VRT is duidelijk over toekomst van Wielerclub Wattage

16:30
Sean Kelly zet Remco Evenepoel met de voeten op de grond over Tadej Pogacar

Sean Kelly zet Remco Evenepoel met de voeten op de grond over Tadej Pogacar

16:00
Reden voor superdag van Thibau Nys in Tabor? Bart Wellens onthult opvallend detail

Reden voor superdag van Thibau Nys in Tabor? Bart Wellens onthult opvallend detail

24/11
Na moelijk seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe: Maxim Van Gils ging onder het mes

Na moelijk seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe: Maxim Van Gils ging onder het mes

14:00
Wout van Aert verstuurt een pittig signaal: "Ik vind dat absoluut niet kunnen"

Wout van Aert verstuurt een pittig signaal: "Ik vind dat absoluut niet kunnen"

13:30
Onttroont Tadej Pogacar Eddy Merckx als GOAT? Volgens deze toprenner alvast wel

Onttroont Tadej Pogacar Eddy Merckx als GOAT? Volgens deze toprenner alvast wel

13:00
Hilarische anekdote over Van Aert en Van Gucht uit de doeken gedaan: "Mentale oorlogsvoering met Van der Poel"

Hilarische anekdote over Van Aert en Van Gucht uit de doeken gedaan: "Mentale oorlogsvoering met Van der Poel"

12:30
Evenepoel overladen met lof: "Hij is een geweldige kerel"

Evenepoel overladen met lof: "Hij is een geweldige kerel"

12:00
Remco Evenepoel krijgt een serieuze waarschuwing: "Moet weten waar hij voor gekozen heeft"

Remco Evenepoel krijgt een serieuze waarschuwing: "Moet weten waar hij voor gekozen heeft"

11:00
Voormalig winnaar Ronde van Lombardije hangt fiets voorgoed aan de haak

Voormalig winnaar Ronde van Lombardije hangt fiets voorgoed aan de haak

10:00
Van Aert verklapt komisch geheim over vader Henk: "Hij moet dat wat beperken"

Van Aert verklapt komisch geheim over vader Henk: "Hij moet dat wat beperken"

09:00
Wout van Aert verrast: niet Antwerp, maar dit is zijn favoriete voetbalclub

Wout van Aert verrast: niet Antwerp, maar dit is zijn favoriete voetbalclub

08:00
Onderlinge strijd tussen Wout van Aert en Ruben Van Gucht: wie heeft wie eruit geknikkerd?

Onderlinge strijd tussen Wout van Aert en Ruben Van Gucht: wie heeft wie eruit geknikkerd?

07:30
Begrotingsakkoord zal ook de veldritfans en wielertoeristen treffen

Begrotingsakkoord zal ook de veldritfans en wielertoeristen treffen

07:00
De échte reden voor zijn transfer? Uijtdebroeks had met één iets veel moeite

De échte reden voor zijn transfer? Uijtdebroeks had met één iets veel moeite

21:30
Crossers vanaf 2027 puntenpakkers voor wegploegen? UCI-topman onthult addertje onder het gras

Crossers vanaf 2027 puntenpakkers voor wegploegen? UCI-topman onthult addertje onder het gras

20:30
Ploegmaat Van Aert onthult waarom waarom hij niet langer bij Visma-Lease a Bike kon blijven

Ploegmaat Van Aert onthult waarom waarom hij niet langer bij Visma-Lease a Bike kon blijven

20:00
Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'

Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'

19:00
Door de vele kritiek vorig jaar? Mathieu van der Poel grijpt naast prestigieuze prijs

Door de vele kritiek vorig jaar? Mathieu van der Poel grijpt naast prestigieuze prijs

18:30
'Michael Vanthourenhout kent verdict na zware valpartij in Tabor'

'Michael Vanthourenhout kent verdict na zware valpartij in Tabor'

18:00
🎥 Viraal moment levert Marie Schreiber blessure op: Sanne Cant geeft meer uitleg

🎥 Viraal moment levert Marie Schreiber blessure op: Sanne Cant geeft meer uitleg

17:00
Prikje naar Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks merkt nu al grote verschillen bij Movistar

Prikje naar Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks merkt nu al grote verschillen bij Movistar

24/11
"Het doet wat met een mens": Sven Nys verrast door zoon Thibau Nys

"Het doet wat met een mens": Sven Nys verrast door zoon Thibau Nys

24/11
"Ik schrok:" Tom Boonen strikt heel wat toppers voor terugkeer 'Boonen & Friends'

"Ik schrok:" Tom Boonen strikt heel wat toppers voor terugkeer 'Boonen & Friends'

24/11
"Beter kon niet": Sven Nys weet niet wat hij meemaakt in Tabor

"Beter kon niet": Sven Nys weet niet wat hij meemaakt in Tabor

24/11
Pedersen vond criteriums maar niets: Vingegaard dient landgenoot van antwoord

Pedersen vond criteriums maar niets: Vingegaard dient landgenoot van antwoord

24/11
Niet zoals de topvoetballers: Tadej Pogacar zegt wat hij allemaal doet in het huishouden

Niet zoals de topvoetballers: Tadej Pogacar zegt wat hij allemaal doet in het huishouden

24/11
Alvarado maak rentree, Van Empel én Brand haken af: KNWU komt met uitleg

Alvarado maak rentree, Van Empel én Brand haken af: KNWU komt met uitleg

24/11
Wout van Aert waagt zich aan 'De slimste mens', maar moet Erik Van Looy meteen teleurstellen

Wout van Aert waagt zich aan 'De slimste mens', maar moet Erik Van Looy meteen teleurstellen

24/11
Laurens Sweeck verrast zichzelf in Tabor, maar is ook klaar en duidelijk over Thibau Nys

Laurens Sweeck verrast zichzelf in Tabor, maar is ook klaar en duidelijk over Thibau Nys

24/11
Veldritprogramma Van der Poel: Albert onthult wanneer het wordt bekendgemaakt

Veldritprogramma Van der Poel: Albert onthult wanneer het wordt bekendgemaakt

24/11
Nieuwenhuis ploegmaat van Vanthourenhout? Nederlander is helder over Mettepenningen

Nieuwenhuis ploegmaat van Vanthourenhout? Nederlander is helder over Mettepenningen

24/11
📷 Thibau Nys verraste ook vader Sven met vestimentaire knipoog: wat heeft hij gedaan?

📷 Thibau Nys verraste ook vader Sven met vestimentaire knipoog: wat heeft hij gedaan?

23/11
Thibau Nys doet het à la ... Sven Nys: "Halfweg koers vroeg ik me af wat ik aan het doen was"

Thibau Nys doet het à la ... Sven Nys: "Halfweg koers vroeg ik me af wat ik aan het doen was"

23/11
"Nooit aan gedacht": Tadej Pogacar verwijst alle geruchten naar de vuilbak

"Nooit aan gedacht": Tadej Pogacar verwijst alle geruchten naar de vuilbak

24/11
Lekkere solo levert Belgische overwinning op in Wereldbeker Tabor

Lekkere solo levert Belgische overwinning op in Wereldbeker Tabor

23/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Wout Van Aert Tadej Pogacar Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Michael Vanthourenhout Bart Wellens Lucinda Brand Cian Uijtdebroeks Sven Nys Elia Viviani Attila Valter Lindsay De Vylder Peter Van Den Abeele Fabio van den Bossche Lorena Wiebes Lars Boven Marion Norbert-Riberolle Joris Nieuwenhuis Laura Verdonschot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved