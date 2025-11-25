Sean Kelly zet Remco Evenepoel met de voeten op de grond over Tadej Pogacar

De Tour de France winnen blijft de grote droom van Remco Evenepoel. Wielerlegende Sean Kelly gelooft ook dat het kan, onder de juiste omstandigheden.

Bij zijn debuut in de Tour vorig jaar werd Remco Evenepoel meteen derde in het eindklassement, maar wel op negen minuten van Tadej Pogacar. De kloof met nummer twee Jonas Vingegaard was drie minuten.

Kan Evenepoel kloof met Vingegaard dichten?

Evenepoel wil bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe de kloof met Pogacar en Vingegaard kleiner proberen te maken. De Ierse wielerlegende Sean Kelly denkt dat Evenepoel wel dichter bij Vingegaard kan komen.

"Ik denk dat als Remco nog wat beter wordt, hij zeker dichter bij Vingegaard zal komen. En Vingegaard is natuurlijk ook ouder", zegt Kelly bij Velo. Op 10 december viert de Deen zijn 29ste verjaardag.

Pogacar kloppen wordt moeilijk voor Evenepoel

Kelly ziet Evenepoel ook ooit de Tour winnen. "Ik denk dat Remco de Tour onder de juiste omstandigheden zou winnen. En zeker als de twee grote namen uit de weg zijn." Zonder Pogacar en Vingegaard aan de start dus.

Lees ook... Evenepoel overladen met lof: "Hij is een geweldige kerel"›Evenepoel die Pogacar klopt, dat ziet Kelly niet gebeuren. "Ik denk dat hij op dit moment onaantastbaar is. Als Pogacar zijn niveau van dit jaar volgend jaar vasthoudt, zie ik niemand hem nog uitdagen om de Tour te winnen."