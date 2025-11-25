Van der Poel en Van Aert worden niet gemist in de cross: Wellens legt uit waarom

Van der Poel en Van Aert worden niet gemist in de cross: Wellens legt uit waarom
Over enkele weken keren Mathieu van der Poel en Wout van Aert terug naar de cross. Bart Wellens heeft de 'Grote Twee' echter niet gemist de voorbije weken.

Het veldritseizoen ging dit jaar op 4 oktober van start, maar toch kijken heel veel fans uit naar de terugkeer van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Vrijdag wordt het programma van Van der Poel voorgesteld. 

Wanneer keren Van der Poel en Van Aert terug?

Verwacht wordt dat Van der Poel in Antwerpen (20 december), Koksijde (21 december) of Hofstade (22 december) zijn rentree zal maken in het veld. Wout van Aert zal wellicht ook in één van die crossen voor het eerst aan de start staan. 

De terugkeer van Van Aert en Van der Poel zorgt ieder seizoen voor extra spektakel en veel meer toeschouwers, maar Bart Wellens heeft de 'Grote Twee' de voorbije weken niet echt gemist. 

Spanning zonder Van der Poel en Van Aert 

"We hebben tot dusver een van de spannendste seizoenen van de afgelopen jaren gehad met heel veel verschillende winnaars", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Nys, Vanthourenhout en Nieuwenhuis wonnen wel elk al drie keer.  

Toch ziet Wellens Van Aert en Van der Poel nog altijd graag terugkeren in het veld. "We moeten het nog altijd een eer vinden dat zo’n twee wereldtoppers op de weg naar de cross willen komen", besluit hij nog. 

Mathieu Van Der Poel

