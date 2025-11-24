Veldritprogramma Van der Poel: Albert onthult wanneer het wordt bekendgemaakt

Thibau Nys zorgt op dit moment voor spektakel in het veldrijden. Toch blijft het wachten op de terugkeer van Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Met een derde overwinning in zes crossen is Thibau Nys goed aan zijn seizoen begonnen. De Belgische kampioen wil dit seizoen meer zeges dan vorig seizoen, toen hij vijf keer kon winnen.

Wanneer komen Van der Poel en Van Aert terug?

Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert doet Nys het uitstekend, maar toch kijken veel mensen uit naar hun rentree in het veld. De 'Grote Twee' zijn nog altijd de maatstaf in het veldrijden.

Zoals de voorbije jaren is het eind november nog onduidelijk waar en wanneer Van der Poel en Van Aert deze winter aan de start zullen. Al zal daar volgens Niels Albert snel verandering in komen.

Tiental crossen en WK voor Van der Poel?

"Vrijdag maakt Mathieu als eerste zijn winterprogramma bekend en de tweede zal snel volgen", zegt Albert bij HLN. Op 28 november zou het programma van Van der Poel dus bekendgemaakt worden.

Verwacht wordt dat Van der Poel net voor de kerstperiode opnieuw het veld zal induiken. Zo'n tien crossen met als afsluiter het WK in Hulst zullen de grote lijnen zijn, vrijdag zal er dus meer duidelijkheid komen.