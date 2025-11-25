Wielerfeest van het jaar? Nu nog hopen op Van Aert en Van der Poel: "Ticketverkoop piekt tot het zesvoudige"

Nog voor er zekerheid is over de deelname van Wout van Aert en Mathieu van der Poel piekt de ticketverkoop voor de cross in Hofstade. Dit zou weleens het wielerfeest van het jaar kunnen worden.

Na zeventien jaar keert 'Hofstade Plage' terug op de veldritkalender. Op het domein van Sport Vlaanderen gaat op 22 december de vierde manche van de X2O Badkamers Trofee door en daar is ook reeds het parcours voorgesteld. Burgemeester Bart Coopman (Iedereen Zemst) legde uit dat er kort op de bal gespeeld is na het verdwijnen van Herentals op de kalender.

Daardoor was er een opportuniteit om de cross in Hofstade te laten terugkeren. Met een passage aan het strand, een lange loopstrook en technische lusjes zit er voor ieder wat wils in. "De grote vraag is of de 'Grote Twee' aan de start zullen staan. We hopen uiteraard van wel. Als dat het geval is, zijn Wout van Aert en Mathieu van der Poel meteen de twee favorieten", concludeert Erwin Vervecken van organisator Golazo.

Vervecken verwacht gemotiveerde Nys

Het is nog wachten op de bekendmaking van hun programma. "Uit de huidige generatie veldrijders zal Thibau Nys als kind van de streek heel gemotiveerd zijn om te winnen. Laurens Sweeck komt uit de buurt en is een zandspecialist. Niels Vandeputte is ook een zandspecialist en Joris Nieuwenhuis is heel goed bezig", overloopt Vervecken tijdens de officiële voorstelling de kanshebbers.

In een gesprek met Wielerkrant geeft Vervecken aan dat het niet mag verbazen als de supporters straks weer rijendik staan in Hofstade. "De verwachting is dat dit een cross zal zijn die veel volk gaat trekken. Vaak zie je in de voorverkoop van tickets dat die in de laatste dagen voorafgaand aan een cross vlot over de toonbank gaan. Voor Hofstade piekt de voorverkoop een maand vooraf veel meer dan anders."

Hofstade rekent op verschillende effecten

