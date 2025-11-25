Wielerfeest van het jaar? Nu nog hopen op Van Aert en Van der Poel: "Ticketverkoop piekt tot het zesvoudige"

Wielerfeest van het jaar? Nu nog hopen op Van Aert en Van der Poel: "Ticketverkoop piekt tot het zesvoudige"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Nog voor er zekerheid is over de deelname van Wout van Aert en Mathieu van der Poel piekt de ticketverkoop voor de cross in Hofstade. Dit zou weleens het wielerfeest van het jaar kunnen worden.

Na zeventien jaar keert 'Hofstade Plage' terug op de veldritkalender. Op het domein van Sport Vlaanderen gaat op 22 december de vierde manche van de X2O Badkamers Trofee door en daar is ook reeds het parcours voorgesteld. Burgemeester Bart Coopman (Iedereen Zemst) legde uit dat er kort op de bal gespeeld is na het verdwijnen van Herentals op de kalender.

Daardoor was er een opportuniteit om de cross in Hofstade te laten terugkeren. Met een passage aan het strand, een lange loopstrook en technische lusjes zit er voor ieder wat wils in. "De grote vraag is of de 'Grote Twee' aan de start zullen staan. We hopen uiteraard van wel. Als dat het geval is, zijn Wout van Aert en Mathieu van der Poel meteen de twee favorieten", concludeert Erwin Vervecken van organisator Golazo.

Vervecken verwacht gemotiveerde Nys

Het is nog wachten op de bekendmaking van hun programma. "Uit de huidige generatie veldrijders zal Thibau Nys als kind van de streek heel gemotiveerd zijn om te winnen. Laurens Sweeck komt uit de buurt en is een zandspecialist. Niels Vandeputte is ook een zandspecialist en Joris Nieuwenhuis is heel goed bezig", overloopt Vervecken tijdens de officiële voorstelling de kanshebbers. 

In een gesprek met Wielerkrant geeft Vervecken aan dat het niet mag verbazen als de supporters straks weer rijendik staan in Hofstade. "De verwachting is dat dit een cross zal zijn die veel volk gaat trekken. Vaak zie je in de voorverkoop van tickets dat die in de laatste dagen voorafgaand aan een cross vlot over de toonbank gaan. Voor Hofstade piekt de voorverkoop een maand vooraf veel meer dan anders."

Hofstade rekent op verschillende effecten

Lees ook... Kan Nys ook Van Aert en Van der Poel pijn doen? Niels Albert twijfelt niet meer Vervecken probeert de belangstelling cijfermatig in te schatten. "Het is het vijfvoudige of zesvoudige van een 'normale' cross. Dat is het effect van een cross met traditie die terugkomt en een beetje nostalgie bij de oudere crosskijkers. En ook Average Rob zal zijn effect hebben", verwijst de drievoudige wereldkampioen naar de Turbo Cross. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
X2O-trofee
Hofstade
Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Thibau Nys opnieuw dominant na zijn sterke begin? Hij is duidelijk de leider van de Belgische selectie

Thibau Nys opnieuw dominant na zijn sterke begin? Hij is duidelijk de leider van de Belgische selectie

08:30
Kan Nys ook Van Aert en Van der Poel pijn doen? Niels Albert twijfelt niet meer

Kan Nys ook Van Aert en Van der Poel pijn doen? Niels Albert twijfelt niet meer

24/11
Niet in de Belgische driekleur zondag: Nys stelt mening bij over leiderstrui Wereldbeker

Niet in de Belgische driekleur zondag: Nys stelt mening bij over leiderstrui Wereldbeker

24/11
Belgische crosser weet wat door Mathieu van der Poel onmogelijk wordt

Belgische crosser weet wat door Mathieu van der Poel onmogelijk wordt

23/11
Bittere ernst voor Wout van Aert: wat deed hij op de kasseien van Parijs-Roubaix?

Bittere ernst voor Wout van Aert: wat deed hij op de kasseien van Parijs-Roubaix?

20:00
Duikt Van Aert binnenkort in nog meer tv-programma's op? Manager antwoordt klaar en duidelijk

Duikt Van Aert binnenkort in nog meer tv-programma's op? Manager antwoordt klaar en duidelijk

17:00
Wout van Aert verstuurt een pittig signaal: "Ik vind dat absoluut niet kunnen"

Wout van Aert verstuurt een pittig signaal: "Ik vind dat absoluut niet kunnen"

13:30
Hilarische anekdote over Van Aert en Van Gucht uit de doeken gedaan: "Mentale oorlogsvoering met Van der Poel"

Hilarische anekdote over Van Aert en Van Gucht uit de doeken gedaan: "Mentale oorlogsvoering met Van der Poel"

12:30
"Kan niet": Niels Albert heeft bedenkingen bij Thibau Nys

"Kan niet": Niels Albert heeft bedenkingen bij Thibau Nys

19:00
Van der Poel maakt hem het leven zuur: Pogacar geeft zijn eerlijke menig over zijn rivaal

Van der Poel maakt hem het leven zuur: Pogacar geeft zijn eerlijke menig over zijn rivaal

18:30
Ploegmaat worden van Evenepoel bij Red Bull: Van Gils zegt wat hij daarvan vindt

Ploegmaat worden van Evenepoel bij Red Bull: Van Gils zegt wat hij daarvan vindt

18:00
Van Aert verklapt komisch geheim over vader Henk: "Hij moet dat wat beperken"

Van Aert verklapt komisch geheim over vader Henk: "Hij moet dat wat beperken"

09:00
Na annulatie van eindejaarsshow: VRT is duidelijk over toekomst van Wielerclub Wattage

Na annulatie van eindejaarsshow: VRT is duidelijk over toekomst van Wielerclub Wattage

16:30
Wout van Aert verrast: niet Antwerp, maar dit is zijn favoriete voetbalclub

Wout van Aert verrast: niet Antwerp, maar dit is zijn favoriete voetbalclub

08:00
Sean Kelly zet Remco Evenepoel met de voeten op de grond over Tadej Pogacar

Sean Kelly zet Remco Evenepoel met de voeten op de grond over Tadej Pogacar

16:00
Onderlinge strijd tussen Wout van Aert en Ruben Van Gucht: wie heeft wie eruit geknikkerd?

Onderlinge strijd tussen Wout van Aert en Ruben Van Gucht: wie heeft wie eruit geknikkerd?

07:30
Jaloezie van andere crossers op Thibau Nys? Bart Wellens spelt hen de les

Jaloezie van andere crossers op Thibau Nys? Bart Wellens spelt hen de les

15:00
Na moelijk seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe: Maxim Van Gils ging onder het mes

Na moelijk seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe: Maxim Van Gils ging onder het mes

14:00
Onttroont Tadej Pogacar Eddy Merckx als GOAT? Volgens deze toprenner alvast wel

Onttroont Tadej Pogacar Eddy Merckx als GOAT? Volgens deze toprenner alvast wel

13:00
Evenepoel overladen met lof: "Hij is een geweldige kerel"

Evenepoel overladen met lof: "Hij is een geweldige kerel"

12:00
Remco Evenepoel krijgt een serieuze waarschuwing: "Moet weten waar hij voor gekozen heeft"

Remco Evenepoel krijgt een serieuze waarschuwing: "Moet weten waar hij voor gekozen heeft"

11:00
Voormalig winnaar Ronde van Lombardije hangt fiets voorgoed aan de haak

Voormalig winnaar Ronde van Lombardije hangt fiets voorgoed aan de haak

10:00
Begrotingsakkoord zal ook de veldritfans en wielertoeristen treffen

Begrotingsakkoord zal ook de veldritfans en wielertoeristen treffen

07:00
Door de vele kritiek vorig jaar? Mathieu van der Poel grijpt naast prestigieuze prijs

Door de vele kritiek vorig jaar? Mathieu van der Poel grijpt naast prestigieuze prijs

24/11
De échte reden voor zijn transfer? Uijtdebroeks had met één iets veel moeite

De échte reden voor zijn transfer? Uijtdebroeks had met één iets veel moeite

21:30
Crossers vanaf 2027 puntenpakkers voor wegploegen? UCI-topman onthult addertje onder het gras

Crossers vanaf 2027 puntenpakkers voor wegploegen? UCI-topman onthult addertje onder het gras

24/11
Ploegmaat Van Aert onthult waarom waarom hij niet langer bij Visma-Lease a Bike kon blijven

Ploegmaat Van Aert onthult waarom waarom hij niet langer bij Visma-Lease a Bike kon blijven

24/11
Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'

Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'

24/11
Wout van Aert waagt zich aan 'De slimste mens', maar moet Erik Van Looy meteen teleurstellen

Wout van Aert waagt zich aan 'De slimste mens', maar moet Erik Van Looy meteen teleurstellen

24/11
'Michael Vanthourenhout kent verdict na zware valpartij in Tabor'

'Michael Vanthourenhout kent verdict na zware valpartij in Tabor'

24/11
🎥 Viraal moment levert Marie Schreiber blessure op: Sanne Cant geeft meer uitleg

🎥 Viraal moment levert Marie Schreiber blessure op: Sanne Cant geeft meer uitleg

24/11
Prikje naar Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks merkt nu al grote verschillen bij Movistar

Prikje naar Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks merkt nu al grote verschillen bij Movistar

24/11
Reden voor superdag van Thibau Nys in Tabor? Bart Wellens onthult opvallend detail

Reden voor superdag van Thibau Nys in Tabor? Bart Wellens onthult opvallend detail

24/11
"Ik schrok:" Tom Boonen strikt heel wat toppers voor terugkeer 'Boonen & Friends'

"Ik schrok:" Tom Boonen strikt heel wat toppers voor terugkeer 'Boonen & Friends'

24/11
"Beter kon niet": Sven Nys weet niet wat hij meemaakt in Tabor

"Beter kon niet": Sven Nys weet niet wat hij meemaakt in Tabor

24/11
Pedersen vond criteriums maar niets: Vingegaard dient landgenoot van antwoord

Pedersen vond criteriums maar niets: Vingegaard dient landgenoot van antwoord

24/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Thibau Nys Tadej Pogacar Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Michael Vanthourenhout Maxim Van Gils Bart Wellens Sven Nys Cian Uijtdebroeks Fabio van den Bossche Attila Valter Lars Boven Peter Van Den Abeele Joris Nieuwenhuis Christoph Roodhooft Lorena Wiebes Laurens Sweeck Marion Norbert-Riberolle Laura Verdonschot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved