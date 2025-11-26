De Cauwer komt met fikse waarschuwing en betrekt er Van Aert en Van der Poel bij

José De Cauwer analyseerde in de podcast De Grote Plaat de thuissituatie van Wout van Aert en Mathieu van der Poel en gaf een opmerkelijke waarschuwing over de impact van keuzes buiten de koers.

Monumenten en verschillen

Van Aert en Van der Poel waren jarenlang elkaars grote vijand. De laatste jaren wist de Nederlander echter de grootste koersen te winnen, terwijl Van Aert in de Monumenten telkens net tekortkwam. De Cauwer ziet een reden die gevoelig ligt en daarom niet expliciet wordt uitgesproken. Hij koppelt dit aan de manier waarop renners hun leven naast de koers organiseren.

Volgens De Cauwer heeft de verregaande professionalisering grote gevolgen. “Het is zo ver gekomen dat we kinderen belastbaar noemen voor een profrenner”, vertelt hij. “Men zegt dat het beter is als je geen kinderen hebt. En ja, kinderen kunnen je ziek maken... Dan gaat het inderdaad ook over Van der Poel en Van Aert. Daar komt het ook een beetje op neer, want Mathieu zit constant onbezorgd in Spanje.”

Waarschuwing voor de toekomst

De Cauwer benadrukt dat deze ontwikkeling niet zonder risico is. Hij ziet dat persoonlijke keuzes steeds meer worden gestuurd door sportieve belangen en dat dit de balans kan verstoren. Zijn waarschuwing is dat renners niet enkel als machines mogen worden gezien, maar dat hun privéleven een rol speelt in prestaties.

Hij verwijst naar buitenlandse renners die hun carrière anders invullen en daardoor rust vinden. Het contrast tussen Van der Poel en Van Aert illustreert volgens hem hoe persoonlijke omstandigheden een rol spelen in het behalen van successen.

Lees ook... 'Wout van Aert start later dan normaal aan zijn veldritseizoen'›De Cauwer maakt duidelijk dat professionalisering grenzen kent. Zijn waarschuwing richting Van Aert en Van der Poel toont dat keuzes buiten de koers bepalend kunnen zijn voor prestaties in de grootste wedstrijden.