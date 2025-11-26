Een broertje of zusje voor Axeline? Niels Albert spreekt klare taal over gezinsuitbreiding

Voormalig veldrijder Niels Albert reageert op speculaties rond een mogelijke tweede zwangerschap binnen zijn gezin. Daarover spreekt hij heel klare taal.

Engagement bij Beyond the Moon

Niels Albert en zijn gezin kondigden recent hun peterschap voor Beyond the Moon aan. Dat initiatief werd door sommigen verkeerd geïnterpreteerd als een signaal voor gezinsuitbreiding.

Hij benadrukt dat dit helemaal niet de bedoeling was. “We wilden ons engagement op een originele manier in de kijker zetten en het is ons gelukt. Zo leerden velen de organisatie beter kennen”, klinkt het in Primo.

De actie had dus uitsluitend tot doel de werking van de organisatie onder de aandacht te brengen. Het gezin wilde met de aankondiging steun en zichtbaarheid creëren voor het project.

Geen plannen voor tweede kind

In de media werd de vraag gesteld of er plannen zijn voor een broertje of zusje voor dochter Axeline. Albert maakt duidelijk dat dit niet het geval is. “Plannen voor een tweede kindje bij ons zijn er niet”, gaat hij verder.

