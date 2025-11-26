Plan B gekozen, al was het hoofddoel eigenlijk Evenepoel: "Maar hij had al getekend bij Red Bull"

Lidl-Trek heeft grote ambities in het internationale wielrennen. General manager Luca Guercilena licht toe hoe de ploeg zich wil ontwikkelen tot nummer één en welke rol transfers en technologie daarbij spelen.

Strategische koerswijziging

Deze winter maakte Lidl bekend dat het niet langer enkel sponsor is, maar meerderheidsaandeelhouder van de ploeg. Daarmee werd een nieuwe fase ingeluid waarin de ploeg structureel versterkt wordt.

Guercilena nuanceert de grote ambities van Lul enigszins, maar blijft bij de kern. “We zijn ons ervan bewust dat er een paar hindernissen zijn om nummer één te worden. Tadej Pogacar, Team UAE en Visma-Lease a Bike om er maar een paar te noemen”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Volgens Guercilena gaat het streven naar de top niet enkel over het aantal overwinningen. Hij wijst erop dat een ploeg ook de nummer één kan zijn in fanbeleving of als werkgever. “Maar we willen ons absoluut niet verstoppen. Nu nog minder dan vroeger.”

Transfer van Ayuso en Evenepoel

De verhoogde inbreng van Lidl geeft de ploeg de middelen om op meerdere vlakken te investeren, van sportieve begeleiding tot technologische innovatie. Een van de belangrijkste stappen was het aantrekken van Juan Ayuso, ondanks zijn lopende contract bij UAE Team Emirates. “In onze ambitie om nummer één te worden, misten we nog iemand voor klassementen in een grote ronde.”

Lees ook... 'Na alle speculaties: concurrent van Evenepoel wil weg bij Red Bull-BORA-hansgrohe'›De financiële inspanning was aanzienlijk. Volgens Cyclingnews bedroeg de totale investering rond de 25 miljoen euro, inclusief een salaris van drie miljoen per jaar voor vijf seizoenen en een transfersom van tien miljoen euro. Naast Ayuso keek Lidl-Trek ook naar andere mogelijkheden. “We hebben ook onderzocht of Remco Evenepoel haalbaar was”, vertelt Guercilena. “Maar op dat moment was het contract met Red Bull al getekend.” De ploeg besloot zich daarom te richten op alternatieve pistes en vond in Ayuso de geschikte versterking voor de klassementsambities.