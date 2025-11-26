Sven Nys is blij met cross van weleer die terugkeert na 17 jaar: "Ongelofelijk mooie herinneringen"

Na zeventien jaar keert de veldrit van Hofstade terug op de kalender. De Plage Cross belooft opnieuw een dag vol topwedstrijden te worden.

Historische achtergrond

Tussen 2001 en 2008 was Hofstade een vaste afspraak voor veldritliefhebbers. Het parcours aan het domein van Sport Vlaanderen verwierf snel een stevige reputatie. Vier edities maakten deel uit van de Wereldbeker, en in 2008 vond er het Belgisch kampioenschap plaats. Sven Nys triomfeerde toen in het mulle zand en veroverde voor de vijfde keer de nationale titel. Hij zou later nog vier keer Belgisch kampioen worden.

Wedstrijdprogramma

Op maandag 22 december staat Hofstade opnieuw centraal. De Plage Cross vormt de vierde manche van de X²O Badkamers Trofee. Het programma start om 11 uur met de junioren, gevolgd door de beloften om 12u10. In de namiddag komen de elite aan bod: eerst de vrouwen om 13u45, daarna de mannen om 15 uur.

Parcours en organisatie

Organisator Golazo bevestigt dat het parcours trouw blijft aan de traditie. “Het parcours van de Plage Cross bevat alle vertrouwde ingrediënten van weleer”, vertelt Erwin Vervecken in een persmededeling aan onze redactie. Hij benadrukt dat de passage langs het strand en de loopstrook door het zand bepalende zones zijn. “Ook de lusjes op weg naar de finish kunnen het verschil maken. Daar reed Sven Nys op het BK van 2008 weg van Wellens en Albert.”

Reactie van Sven Nys

De voormalige kampioen kijkt met enthousiasme uit naar de terugkeer van Hofstade. “Wat ben ik blij dat de cross in Hofstade weer op de kalender staat. Ik heb ongelooflijk mooie herinneringen aan deze cross. De locatie, de sfeer en het parcours zijn honderd procent top. Ik kan niet wachten tot 22 december!”, klinkt het.

De heropname van Hofstade in het circuit onderstreept de waarde van historische locaties binnen de sport. Voor renners en supporters betekent het een terugkeer naar een klassieker die jarenlang een vaste plaats innam. De Plage Cross combineert traditie met hedendaagse topcompetitie en bevestigt zo de blijvende aantrekkingskracht van het veldrijden.