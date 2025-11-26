Tadej Pogacar? Andere topper bij UAE inspireert ploegmaat nog veel meer

Pablo Torres spreekt in Marca over zijn ervaringen bij UAE Team Emirates. Hij noemt Tadej Pogacar een mentor, maar benadrukt dat Isaac Del Toro hem nog meer inspireert.

Pogacar als voorbeeld

Torres beschrijft Pogacar als iemand die hem begeleidt en motiveert. “Voor mij is het een droom die uitkomt om met hem te racen”, jubelt de jonge Spanjaard in Marca. Hij geeft aan dat Pogacar al sinds het begin van zijn wielercarrière zijn idool was. “Het is een waar genoegen om met hem te racen en hem zoveel mogelijk te helpen winnen.”

De samenwerking in Tre Valli Varesine, waar Pogacar de overwinning behaalde, bevestigde voor Torres hoe waardevol het is om naast een wereldkampioen te rijden. Torres legt uit dat Pogacar hem niet alleen inspireert, maar ook praktische tips geeft.

“Hij geeft advies, maar hij richt zich vooral op het geven van specifieke tips voor de wedstrijden waaraan we beiden deelnemen. Over het algemeen is zijn belangrijkste advies om het rustig aan te doen en te genieten van het wielrennen”, gaat hij verder.

Del Toro als inspiratiebron

Deze begeleiding helpt Torres om beter om te gaan met de druk die komt kijken bij het zijn van een jong talent. Toch benadrukt Torres dat Isaac Del Toro voor hem een nog grotere bron van motivatie is. “Hij is momenteel een van mijn favoriete renners. Hij is erg goed.”

Toekomstperspectief

Torres ziet in Del Toro een renner die uitzonderlijk efficiënt met energie omgaat en zich uitstekend weet te positioneren. “Hij is een renner die zich heel goed kan bewegen en weet hoe hij elke grammetje energie kan sparen.”

Volgens Torres kan Del Toro uitgroeien tot een van de grootste namen in het wielrennen. “In de toekomst wordt Isaac een van de besten ter wereld, of zelfs de beste”, besluit hij.