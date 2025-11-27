De Cauwer maakt de rekensom: "Zoveel miljoenen heeft hij te weinig verdiend"

Analist José De Cauwer sprak in de wielerpodcast De Grote Plaat over financiële gevolgen van vroegtijdig stoppen met wielrennen. Hij haalde één concreet voorbeeld aan.

Dumoulin en gemiste inkomsten

De Cauwer verwees naar Tom Dumoulin, die volgens hem aanzienlijke bedragen misliep. “Tom Dumoulin heeft zes, zeven miljoen te weinig verdiend. Door drie of vier jaar te vroeg te stoppen. Dat bedrag gaat hij nooit meer verdienen”, klinkt het.

De Cauwer haalde ook de podcast met Ide Schelling aan die heel jong stopt met koersen. Hij vond het jammer dat Schelling zijn passie voor de koers niet langer als prof kon beleven.

Het toont volgens hem dat renners soms te vroeg afhaken en daardoor financiële en sportieve kansen missen. En Dumoulin en Schelling waren lang niet de enige namen. En dan zwijgen we nog over de veiligheid in de koers als reden om te stoppen.

Pleidooi voor karakter en gezondheid

De Cauwer besloot met een oproep richting jonge renners. “Blijf leven. De UCI heeft ook een taak naar de gezondheid en werkethiek toe van renners. De Tour de France had 5.400 hoogtemeters. Dat is gewoon te veel. Koersen zijn veel te zwaar geworden. De UCI zou grote rondes een lastenboek moeten meegeven zodat er een breder type renners aan de start staat.”

