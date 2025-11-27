Kan hij Milaan-Sanremo winnen? Sergeant legt probleem voor Evenepoel bloot

Laat Remco Evenepoel de Giro links liggen en rijdt hij voor het eerst klassiekers zoals Milaan-Sanremo? Marc Sergeant ziet wel een mogelijk probleem voor Evenepoel in La Primavera.

Het parcours van de Giro wordt op maandag 1 december officieel voorgesteld en pas dan zal Remco Evenepoel knopen doorhakken over zijn programma. Toch lijkt de Giro volgend jaar maar één lange tijdrit te bevatten.

Rijdt Evenepoel Milaan-Sanremo in 2026?

Voor Evenepoel zou dat echter niet genoeg zijn om voluit voor de Giro te kiezen. En dus lijkt een programma met enkele klassiekers zoals Milaan-Sanremo en/of de Ronde van Vlaanderen waarschijnlijker te worden.

Milaan-Sanremo zou Evenepoel volgens ex-ploegleider Marc Sergeant goed moeten liggen. "Bergop zullen ze Evenepoel niet lossen in Milaan-Sanremo" zegt hij dan ook bij Het Nieuwsblad.

Zullen afdalingen Evenepoel parten spelen in Milaan-Sanremo?

"De afdalingen zouden wel een probleem kunnen zijn, want die zijn in Milaan-Sanremo cruciaal", vreest Sergeant. Vooral de afdaling van de Poggio is snel en bevat enkele gevaarlijke bochten.

Lees ook... Dirk De Wolf wil het in 2026 al zien: "Zou een goede leerschool zijn voor Remco"›Al is dat volgens Sergeant ook makkelijk op te lossen. Als Evenepoel enkele dagen kan uittrekken om die afdalingen uit het hoofd te leren, zodat hij weet welke bocht eraan komt, dan mag dat helemaal geen probleem vormen voor hem.