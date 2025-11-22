Tijdrit van 40 kilometer in de Giro? Evenepoel zegt waarom dat nog niet genoeg is

Op 1 december wordt het parcours van de Giro officieel voorgesteld. Een tijdrit van 40 kilometer zou op het programma staan en dat klinkt als muziek in de oren van Remco Evenepoel.

Komt Remco Evenepoel net als in 2021 en 2023 volgend jaar aan de start van de Giro? De drievoudige wereldkampioen tijdrijden wacht de voorstelling van het parcours op 1 december af om de knoop door te hakken.

De Giro zou wel moeite doen om Evenepoel aan de start te krijgen, door volgens geruchten een tijdrit van zo'n 40 kilometer in te plannen in Toscane. Voor Evenepoel zou dat natuurlijk een groot geschenk zijn.

"Een inspanning van minstens drie kwartier, op mijn lijf geschreven. Da’s alvast een goed begin, een stap in de juiste richting", zegt Evenepoel bij HLN. Al wil hij toch de officiële presentatie op 1 december afwachten om zekerheid te krijgen.

Evenepoel hoopt op tweede tijdrit in de Giro

Want net als in de Tour de France zou de Giro volgend jaar namelijk een loodzware slotweek willen inplannen. Vooral Evenepoel zou een tweede tijdrit, zoals in 2023, dan ook een leuke bijkomstigheid zijn.

Lees ook... Remco Evenepoel wil iedereen verrassen en doet bijzonder mysterieus ›"Hoe meer, hoe liever!", besluit Evenepoel nog. Als Evenepoel aan de start staat van de Giro, krijgt hij mogelijk concurrentie van Jonas Vingegaard. De Deen reed de Giro nog nooit, het is de enige grote ronde die hij nog niet won.