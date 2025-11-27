Verrassende uitdager voor Van der Poel? Mason klaar en duidelijk over WK veldrijden

Na een minder seizoen is Cameron Mason weer helemaal boven water gekomen. De Brit hoopt ook op het WK in Hulst een hoofdrol te spelen.

Vorig seizoen stond Cameron Mason slechts één keer op het podium, hij pakte voor de derde keer op rij de Britse titel in het veldrijden. Dit seizoen deed Mason al beter, op de Koppenberg en in Hamme werd hij tweede.

Beste seizoen ooit van Mason

De Brit heeft er een zorgeloze voorbereiding opzitten en hij wist vooraf al dat hij zijn beste seizoen ooit zou neerzetten. Want zowel fysiek als mentaal begon hij nog nooit zo goed aan het veldritseizoen.

Mason werd dus al tweede op de Koppenberg en in Hamme, maar ook vijfde op het EK in Middelkerke, in Merksplas en Essen, zesde in Ardooie en afgelopen zondag negende in de WB-opener in Tabor.

Mason droomt van WK in Hulst

Met een vijfde plaats op het EK deed Mason het al goed op het eerste kampioenschap dit seizoen. "Het WK? Dat is een ander paar mouwen door de aanwezigheid van Mathieu van der Poel", zegt Mason bij Sporza.

Lees ook... "Kan absoluut niet": Van Aert spreekt zijn steun uit voor rivaal Van der Poel›"De WK-omloop in Hulst met de vele bochten zou me wel goed moeten liggen", stelt de Brit. Kan hij één van de uitdagers worden om Mathieu van der Poel van een achtste wereldtitel te houden?