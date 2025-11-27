Vertrek bij Van Aert en co: Tiesj Benoot onthult zijn opvallende drijfveer

Na vier jaar verlaat Tiesj Benoot Visma-Lease a Bike en kiest hij voor een avontuur bij Decathlon-CMA CGM. En dat was een moeilijke keuze volgens Benoot.

In 2022 maakte Tiesj Benoot de overstap van DSM naar het toenmalige Jumbo-Visma. In totaal reed Benoot vier jaar bij de Nederlandse ploeg en boekte hij er zowel individueel als met de ploeg grote successen.

Benoot verlaat Visma-Lease a Bike

Benoot was in 2022 en 2023 deel van de ploeg die Jonas Vingegaard de eindzege in de Tour de France bezorgde. In 2023 won hij ook zijn enige koers bij de Nederlandse ploeg met Kuurne-Brussel-Kuurne.

Nu kiest Benoot dus voor een avontuur bij Decathlon-CMA CGM, waar hij voor drie jaar heeft getekend. "Het was zeker moeilijk om Visma te verlaten, omdat ik geen echte reden had om te vertrekken", zegt Benoot bij Domestique.

Laatste transfer voor Benoot?

Benoot was gelukkig bij Visma-Lease a Bike en voelde zich er thuis. Door zijn aflopende contract moest Benoot kiezen tussen blijven of vertrekken. Hij koos voor het laatste, ook omdat het wellicht de laatste kans is in zijn carrière.

Hij vond dat het tijd was om nog eens uit zijn comfortzone te stappen. "Als ik eerder van team wisselde, voelde dat altijd goed vanaf het begin", zegt hij. "Het gaf me altijd een boost, en ik hoop dat het nu hetzelfde effect zal hebben."