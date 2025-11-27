Volgend jaar geen ploegmaats meer: Benoot is openhartig over zijn vriendschap met Van Aert

Wout van Aert en Tiesj Benoot beleefden mooie momenten bij Visma-Lease a Bike. Hun vriendschap is dan ook iets wat Benoot zal missen nu hij vertrekt bij de Nederlandse ploeg.

Bij Jumbo-Visma en Visma-Lease a Bike waren Wout van Aert en Tiesj Benoot vier jaar ploegmaats. Ze waren echter meer dan ploegmaats, maar werden ook goede vrienden en konden het goed met elkaar vinden.

Valpartij Van Aert dieptepunt voor Benoot

Ze beleefden samen hoogtes en laagtes. "Het dieptepunt was waarschijnlijk de zware valpartij van Wout in Dwars door Vlaanderen in 2024. Dat was heel zwaar om te verteren", zegt Benoot bij Domestique.

Van Aert tikte het achterwiel van Benoot aan toen die laatste recht stond op de pedalen, waardoor Van Aert hard ten val kwam en zijn sleutelbeen en enkele ribben brak. Daardoor miste Van Aert de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Van Aert goede vriend van Benoot

Er waren natuurlijk ook hoogtepunten. "De overwinning van Wout in Calais in de Tour van 2022 is een van mijn mooiste herinneringen aan de ploeg, maar uiteindelijk was het gewoon fijn om een ​​goede vriend in het team te hebben."

