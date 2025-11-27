"Wil zeggen dat het goed gaat": Toon Aerts over betaalmuur in het veldrijden

"Wil zeggen dat het goed gaat": Toon Aerts over betaalmuur in het veldrijden
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Heel wat crossen zitten dit seizoen achter een betaalmuur. Europees kampioen Toon Aerts heeft daar zo zijn eigen mening over.

Vorig seizoen verdwenen in de kerstperiode vijf crossen achter een betaalmuur. Dit seizoen is dat aantal meer dan verdubbeld naar twaalf, maar zitten ze wel verspreid over het hele veldritseizoen. 

Veel crossen achter betaalmuur

De komende weken zullen er weinig crossen te zien zijn op een open net. Zondag in Flamanville en op 13 december Kortrijk is dat het geval. Maar afgelopen zondag Tabor, Sardinië (7/12), Namen (14/12) en Antwerpen (20/12) zitten achter een betaalmuur. 

Jurgen Mettepenningen, ploegmanager van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, is niet zo'n fan van het feit dat zoveel crossen achter een betaalmuur zitten. "Wie gaat er een abonnement nemen louter voor de cross? Niemand", zei hij onlangs bij Het Nieuwsblad. 

Aerts over betaalmuur in het veldrijden

Veel mensen kunnen nu niet meer naar de cross kijken omdat ze geen betaald sportabonnement hebben. "Volgens mij wil dat zeggen dat het goed gaat", zegt Europees kampioen Toon Aerts bij De Morgen. 

Lees ook... Toon Aerts doet boekje open over EK: "Zei Thibau Nys me achteraf""Een bedrijf als Telenet zou die rechten anders toch niet kopen en de uitzendingen achter een betaalmuur steken?", besluit Aerts nog. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Toon Aerts

Meer nieuws

Toon Aerts doet boekje open over EK: "Zei Thibau Nys me achteraf"

Toon Aerts doet boekje open over EK: "Zei Thibau Nys me achteraf"

17:00
Nieuwenhuis weerlegt uitspraak van Albert over Van der Poel en Nys: "Kan niemand"

Nieuwenhuis weerlegt uitspraak van Albert over Van der Poel en Nys: "Kan niemand"

21:30
Volgend jaar geen ploegmaats meer: Benoot is openhartig over zijn vriendschap met Van Aert

Volgend jaar geen ploegmaats meer: Benoot is openhartig over zijn vriendschap met Van Aert

20:30
Healy weerlegt uitleg van Evenepoel en legt zijn grootste probleem met Pogacar bloot

Healy weerlegt uitleg van Evenepoel en legt zijn grootste probleem met Pogacar bloot

19:00
Verrassende uitdager voor Van der Poel? Mason klaar en duidelijk over WK veldrijden

Verrassende uitdager voor Van der Poel? Mason klaar en duidelijk over WK veldrijden

18:30
Vertrek bij Van Aert en co: Tiesj Benoot onthult zijn opvallende drijfveer

Vertrek bij Van Aert en co: Tiesj Benoot onthult zijn opvallende drijfveer

18:00
Kan hij Milaan-Sanremo winnen? Sergeant legt probleem voor Evenepoel bloot

Kan hij Milaan-Sanremo winnen? Sergeant legt probleem voor Evenepoel bloot

16:30
"Kan absoluut niet": Van Aert spreekt zijn steun uit voor rivaal Van der Poel

"Kan absoluut niet": Van Aert spreekt zijn steun uit voor rivaal Van der Poel

16:00
Geraint Thomas heeft nieuwe uitdaging te pakken, maar legt de lat bijzonder hoog

Geraint Thomas heeft nieuwe uitdaging te pakken, maar legt de lat bijzonder hoog

15:00
Dirk De Wolf wil het in 2026 al zien: "Zou een goede leerschool zijn voor Remco"

Dirk De Wolf wil het in 2026 al zien: "Zou een goede leerschool zijn voor Remco"

14:00
"Zou wel eens het juiste moment kunnen zijn": dit is de grote opdracht van Cian Uijtdebroeks

"Zou wel eens het juiste moment kunnen zijn": dit is de grote opdracht van Cian Uijtdebroeks

13:30
Axel Merckx spreekt klare taal over de transfer van Evenepoel: "Dan was hij beter gebleven"

Axel Merckx spreekt klare taal over de transfer van Evenepoel: "Dan was hij beter gebleven"

13:00
Patrick Lefevere lag meer dan drie weken in het ziekenhuis: "De weg is nog lang"

Patrick Lefevere lag meer dan drie weken in het ziekenhuis: "De weg is nog lang"

12:25
Ruben Van Gucht doet knieval in De Slimste Mens: "Het enige wat ik kan doen" Naast de fiets

Ruben Van Gucht doet knieval in De Slimste Mens: "Het enige wat ik kan doen"

12:00
Toon Aerts kent zijn limieten, maar mikt hoog: "In de ploeg weten ze dat"

Toon Aerts kent zijn limieten, maar mikt hoog: "In de ploeg weten ze dat"

26/11
Wielerlegende spreekt klare taal over Evenepoel en Vingegaard in strijd met Pogacar

Wielerlegende spreekt klare taal over Evenepoel en Vingegaard in strijd met Pogacar

11:00
De Cauwer maakt de rekensom: "Zoveel miljoenen heeft hij te weinig verdiend"

De Cauwer maakt de rekensom: "Zoveel miljoenen heeft hij te weinig verdiend"

10:00
Wout van Aert heeft een extra doel deze winter: "Speciaal voor hem een fiets op maat"

Wout van Aert heeft een extra doel deze winter: "Speciaal voor hem een fiets op maat"

09:00
Benji Naesen zegt wat het grote probleem van Evenepoel wordt in de voorjaarsklassiekers

Benji Naesen zegt wat het grote probleem van Evenepoel wordt in de voorjaarsklassiekers

08:30
"Ik overweeg een verhuis naar Italië": opvallende man zit achter fanpagina van Wout van Aert

"Ik overweeg een verhuis naar Italië": opvallende man zit achter fanpagina van Wout van Aert

08:00
📷 Na de zware valpartij op training: Chris Froome komt met verrassend nieuws

📷 Na de zware valpartij op training: Chris Froome komt met verrassend nieuws

07:30
Geflirt wordt alsmaar groter: toch onverwachte wending voor Evenepoel?

Geflirt wordt alsmaar groter: toch onverwachte wending voor Evenepoel?

07:00
"Die kick wil ik opnieuw voelen": Toon Aerts spreekt klare taal over ambities op de weg

"Die kick wil ik opnieuw voelen": Toon Aerts spreekt klare taal over ambities op de weg

26/11
De Cauwer komt met fikse waarschuwing en betrekt er Van Aert en Van der Poel bij

De Cauwer komt met fikse waarschuwing en betrekt er Van Aert en Van der Poel bij

26/11
Evenepoel zal nieuws over Pogacar graag horen: "Verleg het eindpunt naar die koers"

Evenepoel zal nieuws over Pogacar graag horen: "Verleg het eindpunt naar die koers"

26/11
Straf! "Toen heb ik gedreigd om alles via Tom Boonen in de media te brengen"

Straf! "Toen heb ik gedreigd om alles via Tom Boonen in de media te brengen"

26/11
Deze wielrenners staan op de longlists van het Sportgala en maken kans op een trofee

Deze wielrenners staan op de longlists van het Sportgala en maken kans op een trofee

26/11
Renner krijgt gevangenisstraf op dag dat zijn nieuwe ploeg hem aankondigt

Renner krijgt gevangenisstraf op dag dat zijn nieuwe ploeg hem aankondigt

26/11
Vorig jaar overleden renner krijgt mooi eerbetoon: "Liefde voor wielrennen blijven eren"

Vorig jaar overleden renner krijgt mooi eerbetoon: "Liefde voor wielrennen blijven eren"

26/11
Niels Albert doet boekje open over zijn gezondheid en komt met prachtige levensles Naast de fiets

Niels Albert doet boekje open over zijn gezondheid en komt met prachtige levensles

26/11
Wanneer en hoe? Dit zijn de kansen van Evenepoel in de Tour de France

Wanneer en hoe? Dit zijn de kansen van Evenepoel in de Tour de France

26/11
📷 OFFICIEEL In oktober kondigde hij zijn afscheid aan, maar nu tekent hij toch bij nieuwe ploeg

📷 OFFICIEEL In oktober kondigde hij zijn afscheid aan, maar nu tekent hij toch bij nieuwe ploeg

26/11
Tadej Pogacar? Andere topper bij UAE inspireert ploegmaat nog veel meer

Tadej Pogacar? Andere topper bij UAE inspireert ploegmaat nog veel meer

26/11
Plan B gekozen, al was het hoofddoel eigenlijk Evenepoel: "Maar hij had al getekend bij Red Bull"

Plan B gekozen, al was het hoofddoel eigenlijk Evenepoel: "Maar hij had al getekend bij Red Bull"

26/11
Heeft Tim Merlier gelijk? Spaanse sportkrant onderzoekt uitspraken van onze landgenoot

Heeft Tim Merlier gelijk? Spaanse sportkrant onderzoekt uitspraken van onze landgenoot

26/11
Meer details bekend over dopingschorsing van Lazkano die ontslagen werd bij Red Bull

Meer details bekend over dopingschorsing van Lazkano die ontslagen werd bij Red Bull

26/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Toon Aerts Niels Albert Jose De Cauwer Tiesj Benoot Thibau Nys Tom Dumoulin Cedric Defreyne Maxim Van Gils Jonas Vingegaard Rasmussen Sven Nys Dirk De Wolf Rik Verbrugghe Axel Merckx Oier Lazkano Cian Uijtdebroeks Tim Merlier

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved