"Wil zeggen dat het goed gaat": Toon Aerts over betaalmuur in het veldrijden

Heel wat crossen zitten dit seizoen achter een betaalmuur. Europees kampioen Toon Aerts heeft daar zo zijn eigen mening over.

Vorig seizoen verdwenen in de kerstperiode vijf crossen achter een betaalmuur. Dit seizoen is dat aantal meer dan verdubbeld naar twaalf, maar zitten ze wel verspreid over het hele veldritseizoen.

Veel crossen achter betaalmuur

De komende weken zullen er weinig crossen te zien zijn op een open net. Zondag in Flamanville en op 13 december Kortrijk is dat het geval. Maar afgelopen zondag Tabor, Sardinië (7/12), Namen (14/12) en Antwerpen (20/12) zitten achter een betaalmuur.

Jurgen Mettepenningen, ploegmanager van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, is niet zo'n fan van het feit dat zoveel crossen achter een betaalmuur zitten. "Wie gaat er een abonnement nemen louter voor de cross? Niemand", zei hij onlangs bij Het Nieuwsblad.

Aerts over betaalmuur in het veldrijden

Veel mensen kunnen nu niet meer naar de cross kijken omdat ze geen betaald sportabonnement hebben. "Volgens mij wil dat zeggen dat het goed gaat", zegt Europees kampioen Toon Aerts bij De Morgen.

"Een bedrijf als Telenet zou die rechten anders toch niet kopen en de uitzendingen achter een betaalmuur steken?", besluit Aerts nog.