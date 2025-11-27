Wout van Aert heeft een extra doel deze winter: "Speciaal voor hem een fiets op maat"

Wout van Aert bereidt zich voor op een nieuw doel deze winter: deelname aan het BK beachrace in Middelkerke.

Voorbereiding en materiaal

Volgens Cédric Defreyne is de kans groot dat Wout Van Aert eind december aan de start van het BK beachrace verschijnt. “Ik veronderstel dat Wout van Aert eind december het BK strandracen in Middelkerke zal komen meedoen”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

“Men heeft speciaal voor hem een fiets op maat gemaakt, al waren zijn banden nog niet tubeless gemaakt. Ik weet uit goede bron dat hij dit in orde heeft laten brengen bij fietsenwinkel Shifting Gears – Specialized Concept Store Brugge in Zuienkerke”, gaat hij verder.

Van Aert beschikt over een appartement in Knokke en gebruikt dit als uitvalsbasis voor zijn trainingen. “Dat hij dit doet, wil zeggen dat hij ermee bezig is”, gaat Defreyne verder.

Locatie en omstandigheden

Het BK beachrace vindt plaats op 28 december in Middelkerke. Het parcours langs de kustlijn vraagt om kracht en uithoudingsvermogen. Defreyne benadrukt dat Van Aert met zijn fysieke inhoud een belangrijke troef bezit. “Wout heeft zo’n inhoud dat hij op een lang recht stuk iedereen uit het wiel rijdt.”

De combinatie van aangepaste fiets en specifieke training moet hem in staat stellen optimaal te presteren. Het feit dat hij al meerdere sessies met het nieuwe materiaal heeft afgewerkt, toont dat de voorbereiding serieus wordt genomen.

Verwachtingen en kansen

Defreyne stelt dat Van Aert, indien hij effectief start, de favoriet zal zijn. “Als hij start, zal hij dat BK winnen”, is hij overtuigd. De aanwezigheid van een renner als Van Aert geeft het kampioenschap extra uitstraling.