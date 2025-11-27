"Zou wel eens het juiste moment kunnen zijn": dit is de grote opdracht van Cian Uijtdebroeks

José De Cauwer analyseert de overstap van Cian Uijtdebroeks naar Movistar. De analist wijst op de uitdagingen die de jonge renner te wachten staan.

Breuk met Visma en overstap naar Movistar

Cian Uijtdebroeks verbrak zijn contract bij Visma Lease a Bike, net zoals hij eerder al een overeenkomst beëindigde bij de voorganger van Red Bull-BORA-hansgrohe. De Cauwer vertelt in de podcast De Grote Plaat dat de transfer door manager Alex Carera werd aangestuurd en dat de renner mogelijk te veel hooi op zijn vork nam.

De overstap naar Movistar ziet De Cauwer als een keuze die past in het traject van onze jonge landgenoot. Hij benadrukt dat de ploeg een andere aanpak hanteert, minder strak en meer uit de losse pols.

Volgens De Cauwer kan de overgang naar Movistar een kans zijn om tot bezinning te komen. “Hij is nu vier jaar met zijn hoofd tegen de muur gelopen. Misschien wordt het tijd om te beseffen: ik ben toch niet zo goed bezig. Het zou wel eens het juiste moment kunnen zijn.”

Toch merkt hij op dat hij bij Movistar weinig renners beter heeft zien worden. Het blijft dus afwachten of de omgeving daadwerkelijk de juiste ondersteuning zal bieden.

Perfectionisme als uitdaging

Selecties en ambities

Uijtdebroeks gaf zelf aan dat hij bij Movistar makkelijker geselecteerd kan worden voor grote rondes. De Cauwer nuanceert dat. “Laat hem beginnen bij het begin. Veel jongeren hebben gretigheid voor grote koersen, maar je moet proberen wedstrijden te winnen. Het positieve is dat hij bij Movistar de kans krijgt om zijn eigen ding te doen”, besluit De Cauwer.