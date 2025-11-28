Concurrent in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix? Pogacar is stellig over Evenepoel

Remco Evenepoel zal volgend jaar wellicht voor het eerst deelnemen aan enkele klassiekers. Tadej Pogacar verwacht alleszins veel van Evenepoel als hij aan de start staat.

Maandag wordt het parcours van de Giro voorgesteld en hakt Remco Evenepoel de knoop door over zijn programma van volgend jaar. Wellicht zal Evenepoel niet kiezen voor de Giro, omdat er maar één lange tijdrit zou zijn.

Evenepoel in Milaan-Sanremo?

Een programma met enkele klassiekers lijkt tot de mogelijkheden te behoren voor Evenepoel. Onder meer Milaan-Sanremo en zelfs ook de Ronde van Vlaanderen zouden ee optie zijn voor Evenepoel.

Pogacar ziet Evenepoel als concurrent

Tadej Pogacar zal alvast rekening houden met Evenepoel als hij aan de start zou staan van enkele klassiekers komend voorjaar. "Ik denk dat Remco het heel goed zou kunnen doen in Sanremo", zegt de Sloveen bij AS.

"Ik denk zelfs in Roubaix. Hij kan dat soort wedstrijden heel goed managen en als hij meedoet, wordt hij een extra grote concurrent. Hij wordt een extra renner om naar te kijken", zei de wereldkampioen nog.

Vooral in Milaan-Sanremo zou Evenepoel een stevige spelbreker kunnen worden voor Pogacar. De Sloveen maakt jacht op een eerste zege, maar slaagde er nog niet in. De voorbije twee jaar werd hij derde.