De tijd tikt: Nys stevig wakker geschud over Van der Poel en Van Aert

Nog even kan Thibau Nys genieten van de afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En dus moet hij ook nu zo veel mogelijk proberen te winnen.

Thibau Nys wilde meer winnen dan vorig seizoen, toen hij vijf keer kon zegevieren. De Belgische kampioen won tot dusver op de Koppenberg, in Hamme en Tabor. Het aantal van vorig seizoen heeft hij dus nog niet gehaald.

Weinig crossen voor Nys zonder Van der Poel en Van Aert

Toch zal Nys zich moeten haasten om nog overwinningen te pakken, want de komende weken zullen Mathieu van der Poel en Wout van Aert hun rentree maken. Dat zal in Antwerpen (20/12), Koksijde (21/12) of Hofstade (22/12) het geval zijn.

"Dan is voor Nys nu het moment om die dominantie te tonen, want dan zijn die twee erbij", zegt Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem bij Kop over Kop. "Hij moet er nu van genieten."

"We hebben beschermde Wereldbekercrossen, dus we hebben drie weken op rij met één cross per week. Na Flamanville heeft hij dan nog Sardinië en Namen: dat zijn twee crossen voordat Van der Poel erbij komt."

Stage van Nys in Spanje

Alleen zal Nys de derde manche in Sardinië (7/12) overslaan door een stage in Spanje. En dus lijkt hij zondag enkel nog Flamanville en op 14 december Namen te hebben als crossen zonder Van der Poel en Van Aert.