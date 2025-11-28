Echte reden voor zijn vertrek? Evenepoel doet boekje open over Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel trok na zeven jaar de deur achter zich dicht bij Soudal Quick-Step. Volgens Evenepoel omdat de ploeg niet meer genoeg investeerde in het rondewerk.

Eigenlijk had Remco Evenepoel nog een contract tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step, maar het laatste jaar van dat contract doet Evenepoel niet uit. Hij rijdt volgend jaar voor het Duitse Red Bull-BORA-hansgrohe.

Soudal Quick-Step investeert weer in klassieke werk

In 2023 kon Patrick Lefevere Evenepoel al overtuigen om te blijven, door te zeggen dat er met investeerders een aantal zaken in orde zou worden gebracht. Volgens Evenepoel is dat stap voor stap ook gebeurd.

"Je merkt nu dat de ploeg weer meer naar het klassieke voorjaar wil gaan en daarin investeert", zegt Evenepoel bij Café Koers. Terwijl Evenepoel in 2022 de Vuelta won, in 2023 op weg was naar winst in de Giro en vorig jaar op het podium van de Tour stond.

Evenepoel trok zijn conclusies en vertrok

Evenepoel begreep niet waarom er niet nog harder voor gegaan werd en nog meer werd geïnvesteerd in de rondeploeg. "Maar om de een of andere reden was dat niet meer echt het plan", stelt Evenepoel.

Lees ook... 'Vertrekt Lipowitz door komst van Evenepoel bij Red Bull? Beslissing lijkt al genomen'›"Dus dacht ik ook: oké, als er niet alles aan gedaan zal worden, kan ik ook beter iets anders zoeken." En dus trekt hij naar Red Bull-BORA-hansgrohe, waar wel alles in het teken staat van klassementsrenners.