"Hoe moeilijk het ook is": José De Cauwer ziet slechte evolutie bij (jonge) renners en geeft advies

José De Cauwer vindt dat (jonge) renners tegenwoordig te veel met hun vak bezig zijn. Daardoor verliezen ze de motivatie en stoppen ze ook te vroeg met koersen.

Al meer dan 50 jaar ervaring in de wielerwereld heeft José De Cauwer. Ook hij zag het wielrennen de voorbije jaren veel veranderen en een stuk professioneler worden. Maar dat heeft ook een keerzijde.

De Cauwer waarschuwt renners

"Wat ik jonge én oudere renners mee wil geven, is: probeer dat wielrennen niet té clean te beleven", zegt hij bij De Grote Plaat. "Ik bedoel daarmee: probeer een klein beetje minder naar je metertje te kijken, een klein beetje minder naar je voeding te kijken."

"En probeer een beetje meer te genieten. Ik denk dat dat de betere prestaties in de hand werkt." Volgens De Cauwer hebben trainers en diëtisten te veel invloed gekregen en gaat het te weinig over koers zelf.

Koersen moet leuk blijven voor De Cauwer

"Wielrennen wordt ook emotioneel beleefd, in je hoofd. Het gebeurt niet alleen met je benen. Hoe moeilijk het ook is, het moet ook speels en leuk blijven. Het lichaam en de geest moeten een bepaalde rust vinden om rendement te vinden."

