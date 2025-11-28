INEOS Grenadiers pakt opnieuw uit met terugkeer van twee ex-renners

INEOS Grenadiers pakt opnieuw uit met terugkeer van twee ex-renners
Foto: © photonews

INEOS Grenadiers kondigde al de toevoeging van Geraint Thomas aan zijn staf aan. Ook Elia Viviani, net gestopt met koersen, en Daryl Impey gaan aan de slag bij de Britse ploeg.

Met het extra geld van TotalEnergies wil INEOS Grenadiers opnieuw een van de topploegen in het wielrennen worden. Het rekent daarvoor op de expertise van heel wat ex-renners die nog niet lang geleden zijn gestopt. 

Geraint Thomas werd al aangekondigd als 'Director of Racing'. Nu heeft de Britse ploeg ook bekendgemaakt dat Elia Viviani en Daryl Impey volgend seizoen ploegleider worden bij INEOS Grenadiers. 

Viviani en Impey worden ploegleider bij INEOS Grenadiers

"Het doet deugd om terug te keren bij de ploeg waar ik me altijd thuis heb gevoeld", zegt Viviani in een persbericht. "De ploeg staat aan de start van een nieuw tijdperk en ik ben verheugd daar deel van uit te mogen maken."

Vorige week nog maar zette Viviani een punt achter zijn carrière als renner na zijn derde plaats in de Zesdaagse van Gent. Voor Viviani wordt het zijn derde periode bij de ploeg, van 2015 tot 2017 en van 2022 tot 2024 was hij er al aan de slag als renner. 

Ook de Zuid-Afrikaan Daryl Impey wordt dus ploegleider bij INEOS Grenadiers. Impey was de voorbije twee jaar  al aan de slag bij Israel-Premier Tech als ploegleider nadat hij eind 2023 een punt had gezet achter zijn carrière. 

