Na stevige kritiek aan zijn adres: Pogacar dient De Vlaeminck van antwoord

Tadej Pogacar wordt steeds vaker vergeleken met Eddy Merckx. Roger De Vlaeminck vindt dat niet kunnen, zelf trekt de Sloveen er zich weinig van aan.

Door zijn dominantie de voorbije twee seizoenen, met in totaal 45 overwinningen, wordt Tadej Pogacar steeds meer de opvolger van Eddy Merckx genoemd. De Sloveen heeft intussen ook een stevig palmares.

De Vlaeminck wil Merckx en Pogacar niet vergelijken

Dit jaar bereikte hij de kaap van de 100 profzeges en won hij onder meer de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de Tour, het WK, het EK en de Ronde van Lombardije.

Roger De Vlaeminck wil niet weten van de vergelijking tussen Pogacar en Merckx en reageerde bijzonder duidelijk. "Pogacar komt nog niet aan de tenen van Merckx!", zei De Vlaeminck begin november bij HLN.

Pogacar trekt zich niets aan van kritiek De Vlaeminck

Dat De Vlaeminck hem overschat noemt, daar trekt Pogacar zich weinig van aan. "Ik beoordeel mezelf op basis van hoe ik mezelf beoordeel", zegt de wereldkampioen bij Rai Sport Radio Corsa.

"Als iemand me overschat, vind ik dat niet erg, als iemand me onderschat, vind ik dat niet erg. Het verandert mijn leven niet", stelt de Sloveen nog. Wakker ligt hij er dus niet van.