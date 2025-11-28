Wat hem dit jaar niet lukte: Tim Wellens spreekt ambitie uit voor 2026

Tim Wellens kende een uitstekend jaar met de Belgische titel en een etappezege in de Tour. Toch wil hij in 2026 ook op één vlak nog beter doen.

Sinds begin 2023 rijdt Tim Wellens voor UAE Team Emirates-XRG, de ploeg van Tadej Pogacar. In 2023 en 2024 won Wellens de Renewi Tour en vorig jaar werd hij ook Belgisch kampioen tijdrijden.

Rijdt Wellens opnieuw de Tour?

Dit jaar kroonde Wellens zich ook tot Belgisch kampioen op de weg en won hij in zijn Belgische tricolore ook een rit in de Tour. Voor Wellens een uitstekend jaar en hij heeft zijn doelen voor volgend jaar al klaar.

"Ik wil graag weer een grote ronde rijden, al weet ik nog niet welke. We hebben een bijzonder sterke ploeg, maar ik zou graag mijn ritzege in de Tour de France herhalen", zegt de Belgische kampioen bij AS.

Wellens wil scoren in de Vlaamse klassiekers

"En de Vlaamse klassiekers. Hopelijk kunnen we er een paar winnen", stelt Wellens. Dit jaar stelde hij wat teleur in de Vlaamse klassiekers met een achtste plaats in de E3 Saxo Classic. In de Strade Bianche werd Wellens dit jaar derde.

In 2024 deed Wellens het een pak beter in de Vlaamse klassiekers. Toen werd hij nog tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne, vierde in de E3 Saxo Classic en derde in de Brabantse Pijl.