Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar hebben het allebei knap voor elkaar gekregen. Het gaat dan niet enkel om het presteren op de fiets, maar ook over het vinden van het mentale welzijn die deze prestaties toelaat.

Tom Dumoulin spreekt hierover bij El Tiempo. Het is geen geheim dat de Nederlandse oud-renner er tijdens zijn actieve carrière wel last mee had hoe alles in de koers rond data en voeding draait. Zo dreigt alles één grote routine te worden. Dumoulin pleit ervoor om het persoonlijke aspect niet uit het oog te verliezen en renners enige vrijheid te gunnen.

Het is geen evidentie om die balans tussen werk en privé te vinden. Wel meer mensen in de maatschappij zullen het daar moeilijk mee hebben, maar in het wielrennen geldt dat dus zeker ook. "Het is een lastige balans om te vinden, maar als je die vindt, zoals Evenepoel en Pogacar hebben gedaan, kun je je prestaties optimaliseren en de geweldige resultaten behalen die zij hebben behaald."

Evenepoel en Pogacar succesvolle voorbeelden

Voor Tom Dumoulin gelden Remco Evenepoel en Tadej Pogacar dus als succesvolle voorbeelden. Zij staan erom bekend om mentaal sterk te zijn en dat is de basis van hun sterkte. Voor Evenepoel is zijn winnaarsmentaliteit een grote drive. Na een val in de vorige winter zat hij wel even diep, maar hij is er dus toch weer bovenop gekomen.

Tadej Pogacar lijkt sinds zijn grote doorbraak met alle drukte en verplichtingen heel vlot om te gaan. Na de meest recente Tour de France had hij het wel allemaal even gehad. De Sloveen had echter maar een korte tijd nodig om de batterijen weer op te laden en vervolgens het EK, WK en de Ronde van Lombardije naar zijn hand te zetten.

Veel respect van Tom Dumoulin

Lees ook... Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf overDumoulin weet dus als geen ander dat het echt geen evidentie is om als wielrenner alles zo goed op orde te hebben. Dat maakt ook dat zijn respect voor mannen als Evenepoel en Pogacar, die er anno 2025 wel in slagen, immens groot is.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tom Dumoulin
Remco Evenepoel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

18:00
Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

14:00
Pogacar pleit voor opvallende verandering in het wielrennen en krijgt ook steun

Pogacar pleit voor opvallende verandering in het wielrennen en krijgt ook steun

11:00
De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

16:00
Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

17:00
"Kan ik niet meer": Evenepoel voelt na een jaar nog altijd gevolgen van zware val

"Kan ik niet meer": Evenepoel voelt na een jaar nog altijd gevolgen van zware val

08:30
Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

16:30
Evenepoel ziet probleem voor Ronde van Vlaanderen en onthult zijn debuutkoers in 2026

Evenepoel ziet probleem voor Ronde van Vlaanderen en onthult zijn debuutkoers in 2026

07:00
Concurrent in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix? Pogacar is stellig over Evenepoel

Concurrent in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix? Pogacar is stellig over Evenepoel

28/11
"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

13:30
"We hebben opnieuw een ploeg": Peeters merkt groot verschil nu Evenepoel vertrokken is

"We hebben opnieuw een ploeg": Peeters merkt groot verschil nu Evenepoel vertrokken is

09:00
"Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titel

"Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titel

13:00
Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater

Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater

12:30
'Eerste clash tussen Van Aert en Van der Poel in het veld komt er snel aan'

'Eerste clash tussen Van Aert en Van der Poel in het veld komt er snel aan'

12:00
Inkomgeld voor de Tour of de Ronde: Van Aert verklaart waarom hij voorstander is

Inkomgeld voor de Tour of de Ronde: Van Aert verklaart waarom hij voorstander is

10:00
Echte reden voor zijn vertrek? Evenepoel doet boekje open over Soudal Quick-Step

Echte reden voor zijn vertrek? Evenepoel doet boekje open over Soudal Quick-Step

19:00
Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon Mathieu

Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon Mathieu

08:00
WK veldrijden in Hulst pakt uit met enkele nieuwigheden en heeft boodschap voor Van Aert

WK veldrijden in Hulst pakt uit met enkele nieuwigheden en heeft boodschap voor Van Aert

07:31
'Vertrekt Lipowitz door komst van Evenepoel bij Red Bull? Beslissing lijkt al genomen'

'Vertrekt Lipowitz door komst van Evenepoel bij Red Bull? Beslissing lijkt al genomen'

28/11
🎥 Heuvels voor Pogacar en co op WK in 2028? Dit is Abu Dhabi van plan

🎥 Heuvels voor Pogacar en co op WK in 2028? Dit is Abu Dhabi van plan

21:30
Kan hij kloof met snel Pogacar dichten? Bondscoach zet Evenepoel met voeten op de grond

Kan hij kloof met snel Pogacar dichten? Bondscoach zet Evenepoel met voeten op de grond

20:30
"Ik ben er gefascineerd door": Jonas Vingegaard verklapt bijzondere interesse

"Ik ben er gefascineerd door": Jonas Vingegaard verklapt bijzondere interesse

20:00
Wat hem dit jaar niet lukte: Tim Wellens spreekt ambitie uit voor 2026

Wat hem dit jaar niet lukte: Tim Wellens spreekt ambitie uit voor 2026

28/11
Niet enkel betaalmuur in Vlaanderen: Mason onthult stevige prijs die Britten betalen

Niet enkel betaalmuur in Vlaanderen: Mason onthult stevige prijs die Britten betalen

28/11
OFFICIEEL: Mathieu van der Poel duikt dertien keer het veld in deze winter

OFFICIEEL: Mathieu van der Poel duikt dertien keer het veld in deze winter

28/11
Waar het voor Lotte Kopecky allemaal veranderde: "Een keerpunt voor mij"

Waar het voor Lotte Kopecky allemaal veranderde: "Een keerpunt voor mij"

28/11
Na stevige kritiek aan zijn adres: Pogacar dient De Vlaeminck van antwoord

Na stevige kritiek aan zijn adres: Pogacar dient De Vlaeminck van antwoord

28/11
INEOS Grenadiers pakt opnieuw uit met terugkeer van twee ex-renners

INEOS Grenadiers pakt opnieuw uit met terugkeer van twee ex-renners

28/11
De tijd tikt: Nys stevig wakker geschud over Van der Poel en Van Aert

De tijd tikt: Nys stevig wakker geschud over Van der Poel en Van Aert

28/11
Betalen als toeschouwer voor de Ronde van Vlaanderen? Flanders Classics is zonneklaar

Betalen als toeschouwer voor de Ronde van Vlaanderen? Flanders Classics is zonneklaar

28/11
📷 Het echte werk is begonnen: Van der Poel doet Evenepoel stevig afzien

📷 Het echte werk is begonnen: Van der Poel doet Evenepoel stevig afzien

28/11
Terugkeer Van der Poel en Van Aert in de cross: Aerts noemt één nadeel

Terugkeer Van der Poel en Van Aert in de cross: Aerts noemt één nadeel

28/11
Healy weerlegt uitleg van Evenepoel en legt zijn grootste probleem met Pogacar bloot

Healy weerlegt uitleg van Evenepoel en legt zijn grootste probleem met Pogacar bloot

27/11
"Hoe moeilijk het ook is": José De Cauwer ziet slechte evolutie bij (jonge) renners en geeft advies

"Hoe moeilijk het ook is": José De Cauwer ziet slechte evolutie bij (jonge) renners en geeft advies

28/11
🎥OFFICIEEL Intermarché-Wanty heeft knoop doorgehakt over toekomst van Biniam Girmay

🎥OFFICIEEL Intermarché-Wanty heeft knoop doorgehakt over toekomst van Biniam Girmay

28/11
'Doorbraak in fusie: persconferentie en ploegvoorstelling Lotto-Intermarché staan gepland'

'Doorbraak in fusie: persconferentie en ploegvoorstelling Lotto-Intermarché staan gepland'

28/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Jose De Cauwer Toon Aerts Tiesj Benoot Thibau Nys Tim Merlier Geraint Thomas Adrie Van Der Poel Niels Albert Tom Paquot Biniam Girmay Roger De Vlaeminck Lotte Kopecky Tim Wellens Jonas Vingegaard Rasmussen Serge Pauwels Wilfried Peeters

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved