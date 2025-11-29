Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar hebben het allebei knap voor elkaar gekregen. Het gaat dan niet enkel om het presteren op de fiets, maar ook over het vinden van het mentale welzijn die deze prestaties toelaat.

Tom Dumoulin spreekt hierover bij El Tiempo. Het is geen geheim dat de Nederlandse oud-renner er tijdens zijn actieve carrière wel last mee had hoe alles in de koers rond data en voeding draait. Zo dreigt alles één grote routine te worden. Dumoulin pleit ervoor om het persoonlijke aspect niet uit het oog te verliezen en renners enige vrijheid te gunnen.

Het is geen evidentie om die balans tussen werk en privé te vinden. Wel meer mensen in de maatschappij zullen het daar moeilijk mee hebben, maar in het wielrennen geldt dat dus zeker ook. "Het is een lastige balans om te vinden, maar als je die vindt, zoals Evenepoel en Pogacar hebben gedaan, kun je je prestaties optimaliseren en de geweldige resultaten behalen die zij hebben behaald."

Evenepoel en Pogacar succesvolle voorbeelden

Voor Tom Dumoulin gelden Remco Evenepoel en Tadej Pogacar dus als succesvolle voorbeelden. Zij staan erom bekend om mentaal sterk te zijn en dat is de basis van hun sterkte. Voor Evenepoel is zijn winnaarsmentaliteit een grote drive. Na een val in de vorige winter zat hij wel even diep, maar hij is er dus toch weer bovenop gekomen.

Tadej Pogacar lijkt sinds zijn grote doorbraak met alle drukte en verplichtingen heel vlot om te gaan. Na de meest recente Tour de France had hij het wel allemaal even gehad. De Sloveen had echter maar een korte tijd nodig om de batterijen weer op te laden en vervolgens het EK, WK en de Ronde van Lombardije naar zijn hand te zetten.

Veel respect van Tom Dumoulin

Dumoulin weet dus als geen ander dat het echt geen evidentie is om als wielrenner alles zo goed op orde te hebben. Dat maakt ook dat zijn respect voor mannen als Evenepoel en Pogacar, die er anno 2025 wel in slagen, immens groot is.