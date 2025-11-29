Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater

Mathieu van der Poel heeft zijn veldritprogramma bekendgemaakt. De wereldkampioen rijdt meer dan de helft van de manches in de Wereldbeker en is kandidaat eindwinnaar.

Maximaal dertien keer zal wereldkampioen Mathieu van der Poel deze winter het veld induiken. Achter Namen (14/12) en Benidorm (18/01), twee manches van de Wereldbeker, staan nog vraagtekens. 

Van der Poel topfavoriet voor eindwinst Wereldbeker

Als Van der Poel toch aan de start zou staan in Namen en Benidorm, staan er met ook nog Antwerpen, Koksijde, Gavere, Zonhoven, Maasmechelen en Hoogerheide acht van de twaalf manches op zijn programma. 

Van der Poel is zo een grote favoriet voor de eindwinst. Vorig jaar reed en won Van der Poel vijf van de elf manches en werd hij vierde in het eindklassement met 200 punten. Eindwinnaar Michael Vanthourenhout had toen 281 punten. 

Eindklassement Wereldbeker belangrijk voor WK veldrijden

Als Van der Poel de Wereldbeker zou winnen, dan zou dat voor de Nederlander nog maar de tweede keer in zijn carrière zijn. In het seizoen 2017-2018 won hij zeven van de negen manches, Van Aert won de twee andere manches. 

Lees ook... "Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titelDat Van der Poel veel crossen in de Wereldbeker rijdt, is niet onlogisch. De top acht van het eindklassement mag op de eerste startrij staan op het WK, hoe hoger hij eindigt hoe meer hij in het midden kan staan op die eerste rij. 

