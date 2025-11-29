Inkomgeld voor de Tour of de Ronde: Van Aert verklaart waarom hij voorstander is

Inkomgeld voor de Tour of de Ronde: Van Aert verklaart waarom hij voorstander is
Foto: © photonews

De ploegen zijn rijker dan ooit en renners verdienden nog nooit zo meer dan nu, maar toch zit het wielrenen in moeilijk financieel vaarwater. Wout van Aert denkt dan ook mee na over oplossingen.

Arkéa-B&B Hotels verdwijnt en Lotto en Intermarché-Wanty moeten fuseren om het hoofd boven water te houden. Het wielrennen blijft bijzonder afhankelijk van sponsors, zodra een sponsor afhaakt komt een ploeg meestal in de problemen. 

Van Aert vindt de NBA voorbeeld voor wielrennen

Volgens Wout van Aert moet er dan ook inkomsten gezocht worden uit andere bronnen. "Van tv-rechten bijvoorbeeld, of andere organisaties", zegt Van Aert bij De Tijd. Hij kijkt onder meer naar de Amerikaanse NBA. 

De NBA controleert het speelveld, maar laat de ploegen wel meegenieten van de inkomsten van tv-rechten. "Daar kan de wielersport veel van leren", stelt Van Aert. En hij vindt dat inkomgeld ook bespreekbaar moet zijn. 

Inkomgeld voor de Ronde of de Tour?

Van Aert vindt dat het wielrennen nog te veel gefocust is op charme en het volkse. "Als je 5 euro inkomgeld vraagt, wil dat niet zeggen dat het niet meer volks is. Het veldrijden vraagt ook toegangsgeld, en iets volksers bestaat niet."

Rijke investeerders uit het Midden-Oosten of grote merken zoals Red Bull, Lidl en Decathlon investeren nu ook in de koers, maar een echte oplossing is dat volgens Van Aert niet. Het gaat over het hele verdienmodel van het wielrennen. 

Wout Van Aert

