"Kan ik niet meer": Evenepoel voelt na een jaar nog altijd gevolgen van zware val

Vorig jaar botste Remco Evenepoel op training met een bestelwagen van bpost. Vooral zijn rechterschouder werd geraakt en Evenepoel voelt er nog altijd de naweeën van.

Op 3 december 2024 sloeg voor Remco Evenepoel het noodlot toe op training. Op een van zijn eerste trainingen van het nieuwe seizoen knalde hij tegen een openzwaaiend portier van een busje van bpost, de gevolgen waren zwaar.

Rechterschouder van Evenepoel stevig geraakt

Het rechterschouderblad en -sleutelbeen van Evenepoel waren gebroken en de pezen en spieren geraakt. In april vorig jaar was datzelfde schouderblad en sleutelbeen al eens gebroken bij een val in het Baskenland.

Vooral de geraakte spieren en pezen spelen Evenepoel nog altijd parten. "Voeding uit mijn achterzak nemen kan ik niet meer met mijn rechterhand", zegt Evenepoel bij Café Koers. Zo kwam hij tijdens Luik-Bastenaken-Luik vast te zitten.

Evenepoel was even vergeten dat hij dat niet kon en stak twee gelletjes weg met zijn rechterhand. "Ploegleider Klaas Lodewijck moest mijn truitje tegenhouden zodat ik mijn arm uit mijn achterzak kon trekken."

Heeft Evenepoel last tijdens het tijdrijden?

Lees ook... Evenepoel ziet probleem voor Ronde van Vlaanderen en onthult zijn debuutkoers in 2026›Tijdens het tijdrijden heeft Evenepoel geen last van zijn schouder, die helemaal ingetapet wordt. Al heeft Evenepoel na een tijdrit wel telkens een stevige behandeling nodig om de spieren rond zijn schouder los te maken.