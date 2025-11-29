Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon Mathieu

Mathieu van der Poel maakt normaal gezien over twee weken in Namen zijn comeback in de cross. Al staat er wel nog een vraagteken achter, vader Adrie legt uit waarom.

Op het veldritprogramma van Mathieu van der Poel staan op dit moment dertien crossen, al staan er achter twee crossen wel nog een vraagteken. Onder meer over twee weken in Namen, waar Van der Poel zijn rentree zou maken.

Longontsteking speelde Van der Poel lang parten

Volgens zijn vader Adrie van der Poel wordt er afgewacht of Van der Poel wel echt klaar is om zijn rentree te maken. "Na zijn opgave in de Tour heeft hij best nog lang gesukkeld", zegt Van der Poel bij Sporza.

In de Tour moest Mathieu van der Poel op de tweede rustdag opgeven met een longontsteking en volgens vader Adrie heeft hij nadien nog lang geklaagd dat hij de oude nog niet was. In de Renewi Tour in augustus was het nog niet zoals Van der Poel het wilde.

Van der Poel gaat pas crossen als hij fit is

Van der Poel zette daarna een punt achter zijn wegseizoen en nam nog deel aan het WK mountainbiken, maar dat was ook geen succes. In zijn opbouw heeft Van der Poel het dan ook rustig aangepakt.

Zijn de naweeën van zijn longontsteking dan weg? "Dat begint nu eindelijk pas weg te gaan", stelt Adrie van der Poel. "Hij kan zijn trainingen afwerken, dus dan kan het snel gaan. Maar Mathieu gaat niet in competitie gaan als hij er niet klaar voor is."