Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"
Foto: © photonews

Waar een modieuze echtgenote voor hebben al niet goed voor is. Remco Evenepoel en zijn Oumi zijn echt wel een team, blijkt uit een recente anekdote.

In Café Koers, de podcast van Het Nieuwsblad, geeft Remco Evenepoel mee dat hij nog altijd de fysieke naweeën van zijn crash van vorige winter met zich meedraagt. Zo kan hij bijvoorbeeld niet meer met zijn rechterhand iets uit zijn achterzak nemen. Dat zijn de ongemakkelijkheden die de valpartij op training heeft veroorzaakt.

Ook nu zijn er nog altijd bepaalde oefeningen die gehanteerd worden om zijn schouder weer honderd procent te krijgen; Het verhaal deed de ronde dat zijn vrouw Oumi Remco's schouder probeerde te prikkelen door erop te tikken. "Dat waren de tips van de fysio's en dokters", bevestigt Evenepoel dat het effectief wel strookt met de realiteit.

"Iemand met iets langere of scherpere nagels, wat de vrouwen meestal hebben, moest over heel die schouder blijven krappen of pitsen. Om toch te proberen iets van prikkels erin te krijgen." Oumi heeft uit zichzelf al wat meer modieuzere nagels. In dit geval was dat een bonus, want zo kon ze Evenepoel ook enigszins helpen bij het herstel.

"In het begin zag je de afdruk van het pitsen erin staan, maar voelde ik eigenlijk helemaal niets. Nu moet ze dat niet meer doen, want ik voel het wel iets meer", lacht Evenepoel. Het is dus vooral iets dat eerder in zijn herstelperiode wel van pas kwam, al hebben ze deze methode ten huize Evenepoel nog niet volledig geweerd.

Lees ook... "Kan ik niet meer": Evenepoel voelt na een jaar nog altijd gevolgen van zware val"We hebben het deze week nog geprobeerd. Ik voelde dat er iets van druk was. Ze was echt wel aan het pitsen, maar ik had niet dat pijnlijke gevoel", getuigt Evenepoel. Laten we hopen dat zijn schouder ooit weer volledig werkt zoals het hoort.

