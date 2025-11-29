Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

Patrick Lefevere mengt zich nu ook in een politiek debat. Hij krijgt op sociale media de wind van voren, enkel omdat hij voor zijn mening uitkomt.

In Europese kringen is het een controversiële mening. Lefevere heeft op X een tweet van Based Hungary, een account met conservatieve content uit Hongarije, geretweet. Het desbetreffende account stelde de vraag: zou je het ondersteunen als Orban Ursula von der Leyen zou vervangen als voorzitter van de Europese Unie? Lefevere voegt er zelf één woordje aan toe: "Ja".

De voormalige CEO van Soudal Quick-Step zou het dus wel zien zitten als Hongaars minister-president Viktor Orban de nieuwe voorzitter van de Europese Unie zou worden. Daar is meteen veel reactie op gekomen. Onder andere econoom Geert Noels, die zelf regelmatig opduikt in de kranten of de Vlaamse televisie, laat van zich horen. 

Econoom reageert op tweet van Lefevere

"Patrick, je kan kritisch en tegen Ursula zijn, maar pro Orban is van een heel andere orde", is zijn boodschap. Oud-ambtenaar Danny richt zich in hoofdletters tot Lefevere met de woorden: "Hou het bij wielrennen." Er zijn daarnaast ook meerdere accounts die wijzen naar de hypo van Lefevere destijds in Vive le Vélo en zich afvragen of hij daar opnieuw last van heeft.

Een zekere Josiane stelt dan weer de volgende vraag: "Een verkeerde pikuur gekregen in het ziekenhuis?" Lefevere onthulde onlangs dat hij meer dan drie weken erg ziek was en ook in het ziekenhuis is verbleven. Brusselaar Erik Merens schrijft het volgende: "Een beetje schudden aan de boom van de EU is nodig, maar een handpop van het Kremlin in de plaats willen, is behoorlijk raar."

Ook personen die Lefevere steunen

Er zijn echter ook berichten van steun voor de mening van Lefevere te lezen, maar die lijken in de reacties onder zijn tweet toch in de minderheid te zijn. Onlangs retweette Lefevere ook een boodschap die opriep om de geldkraan richting Oekraïne dicht te draaien naar aanleiding van het corruptieschandaal in het Oost-Europese land.

