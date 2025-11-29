Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"

Er is weer iets apart aan de hand met Wout van Aert. Een mysterieuze boodschap lijkt er op te wijzen dat Van Aert een paar dagen geleden iets heel speciaal heeft gedaan.

Het enige wat we zeker weten, is dat het te maken heeft met Matej Cervenka. Hij is immers degene die via zijn Instagram Stories diezelfde boodschap de wereld instuurt. Cervenka is een mecanicien bij wielerploeg Visma-Lease a Bike. Voor Van Aert is hij dus zeker een vertrouwd persoon en blijkbaar heeft Cervenka ook wel iets met fotografie.

De Slovaak heeft via zijn sociale media om te beginnen een foto verspreid die hij genomen heeft op 24 september 2023. Het is een foto van Wout van Aert in een shirt van Belgian Cycling. Van Aert moet toen dus op een kampioenschap actief zijn geweest. Mogelijk had Cervenka daardoor de tijd om hem te fotograferen in plaats van hem technisch bij te staan.

Van Aert in 2023 al gefotografeerd door mecanicien

"Dit was de dag waarop WVA voor het eerst voor mijn cameralens verscheen", schrijft Cervenka. Ondertussen is er ook een tweede, eerder donkere foto van Wout van Aert online verschenen. Daar heeft Cervenka dan weer het volgende bijgeschreven: "Ik vind het nog altijd ongelooflijk wat we twee dagen geleden gedaan hebben. Het is misschien wel grootser dan ik me had ingebeeld."

De grote vraag is dus: wat is er een paar dagen geleden gebeurd? Gezien de context kunnen we vermoeden dat er één of andere fotosessie heeft plaatsgevonden. In elk geval zullen we het binnenkort te weten komen. "Ik kan niet wachten om het met jullie te delen", besluit Cervenka. Meer dan waarschijnlijk zal het dus wel wat bijzonders zijn.

Visma-mecanicien is zwaar onder de indruk

Lees ook... Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening›Eén ding is zeker: de hele ervaring heeft op Cervenka een diepe indruk nagelaten. Anders zou hij het niet op die manier verwoorden. Die tweede foto heeft Wout van Aert overigens ook zelf op zijn persoonlijke Instagram Stories gedeeld.