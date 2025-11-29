Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"

Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Er is weer iets apart aan de hand met Wout van Aert. Een mysterieuze boodschap lijkt er op te wijzen dat Van Aert een paar dagen geleden iets heel speciaal heeft gedaan.

Het enige wat we zeker weten, is dat het te maken heeft met Matej Cervenka. Hij is immers degene die via zijn Instagram Stories diezelfde boodschap de wereld instuurt. Cervenka is een mecanicien bij wielerploeg Visma-Lease a Bike. Voor Van Aert is hij dus zeker een vertrouwd persoon en blijkbaar heeft Cervenka ook wel iets met fotografie. 

De Slovaak heeft via zijn sociale media om te beginnen een foto verspreid die hij genomen heeft op 24 september 2023. Het is een foto van Wout van Aert in een shirt van Belgian Cycling. Van Aert moet toen dus op een kampioenschap actief zijn geweest. Mogelijk had Cervenka daardoor de tijd om hem te fotograferen in plaats van hem technisch bij te staan.

Van Aert in 2023 al gefotografeerd door mecanicien

"Dit was de dag waarop WVA voor het eerst voor mijn cameralens verscheen", schrijft Cervenka. Ondertussen is er ook een tweede, eerder donkere foto van Wout van Aert online verschenen. Daar heeft Cervenka dan weer het volgende bijgeschreven: "Ik vind het nog altijd ongelooflijk wat we twee dagen geleden gedaan hebben. Het is misschien wel grootser dan ik me had ingebeeld."

De grote vraag is dus: wat is er een paar dagen geleden gebeurd? Gezien de context kunnen we vermoeden dat er één of andere fotosessie heeft plaatsgevonden. In elk geval zullen we het binnenkort te weten komen. "Ik kan niet wachten om het met jullie te delen", besluit Cervenka. Meer dan waarschijnlijk zal het dus wel wat bijzonders zijn.

Visma-mecanicien is zwaar onder de indruk

Lees ook... Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten meningEén ding is zeker: de hele ervaring heeft op Cervenka een diepe indruk nagelaten. Anders zou hij het niet op die manier verwoorden. Die tweede foto heeft Wout van Aert overigens ook zelf op zijn persoonlijke Instagram Stories gedeeld. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

20:30
'Eerste clash tussen Van Aert en Van der Poel in het veld komt er snel aan'

'Eerste clash tussen Van Aert en Van der Poel in het veld komt er snel aan'

12:00
Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve actie

Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve actie

20:00
Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

18:30
Inkomgeld voor de Tour of de Ronde: Van Aert verklaart waarom hij voorstander is

Inkomgeld voor de Tour of de Ronde: Van Aert verklaart waarom hij voorstander is

10:00
Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

18:00
Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

17:00
Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

16:30
De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

16:00
Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

14:00
"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

13:30
"Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titel

"Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titel

13:00
Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater

Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater

12:30
Pogacar pleit voor opvallende verandering in het wielrennen en krijgt ook steun

Pogacar pleit voor opvallende verandering in het wielrennen en krijgt ook steun

11:00
"We hebben opnieuw een ploeg": Peeters merkt groot verschil nu Evenepoel vertrokken is

"We hebben opnieuw een ploeg": Peeters merkt groot verschil nu Evenepoel vertrokken is

09:00
"Kan ik niet meer": Evenepoel voelt na een jaar nog altijd gevolgen van zware val

"Kan ik niet meer": Evenepoel voelt na een jaar nog altijd gevolgen van zware val

08:30
Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon Mathieu

Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon Mathieu

08:00
WK veldrijden in Hulst pakt uit met enkele nieuwigheden en heeft boodschap voor Van Aert

WK veldrijden in Hulst pakt uit met enkele nieuwigheden en heeft boodschap voor Van Aert

07:31
Evenepoel ziet probleem voor Ronde van Vlaanderen en onthult zijn debuutkoers in 2026

Evenepoel ziet probleem voor Ronde van Vlaanderen en onthult zijn debuutkoers in 2026

07:00
🎥 Heuvels voor Pogacar en co op WK in 2028? Dit is Abu Dhabi van plan

🎥 Heuvels voor Pogacar en co op WK in 2028? Dit is Abu Dhabi van plan

28/11
Kan hij kloof met snel Pogacar dichten? Bondscoach zet Evenepoel met voeten op de grond

Kan hij kloof met snel Pogacar dichten? Bondscoach zet Evenepoel met voeten op de grond

28/11
"Ik ben er gefascineerd door": Jonas Vingegaard verklapt bijzondere interesse

"Ik ben er gefascineerd door": Jonas Vingegaard verklapt bijzondere interesse

28/11
Echte reden voor zijn vertrek? Evenepoel doet boekje open over Soudal Quick-Step

Echte reden voor zijn vertrek? Evenepoel doet boekje open over Soudal Quick-Step

28/11
Wat hem dit jaar niet lukte: Tim Wellens spreekt ambitie uit voor 2026

Wat hem dit jaar niet lukte: Tim Wellens spreekt ambitie uit voor 2026

28/11
Niet enkel betaalmuur in Vlaanderen: Mason onthult stevige prijs die Britten betalen

Niet enkel betaalmuur in Vlaanderen: Mason onthult stevige prijs die Britten betalen

28/11
OFFICIEEL: Mathieu van der Poel duikt dertien keer het veld in deze winter

OFFICIEEL: Mathieu van der Poel duikt dertien keer het veld in deze winter

28/11
Waar het voor Lotte Kopecky allemaal veranderde: "Een keerpunt voor mij"

Waar het voor Lotte Kopecky allemaal veranderde: "Een keerpunt voor mij"

28/11
De tijd tikt: Nys stevig wakker geschud over Van der Poel en Van Aert

De tijd tikt: Nys stevig wakker geschud over Van der Poel en Van Aert

28/11
Concurrent in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix? Pogacar is stellig over Evenepoel

Concurrent in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix? Pogacar is stellig over Evenepoel

28/11
Terugkeer Van der Poel en Van Aert in de cross: Aerts noemt één nadeel

Terugkeer Van der Poel en Van Aert in de cross: Aerts noemt één nadeel

28/11
INEOS Grenadiers pakt opnieuw uit met terugkeer van twee ex-renners

INEOS Grenadiers pakt opnieuw uit met terugkeer van twee ex-renners

28/11
'Vertrekt Lipowitz door komst van Evenepoel bij Red Bull? Beslissing lijkt al genomen'

'Vertrekt Lipowitz door komst van Evenepoel bij Red Bull? Beslissing lijkt al genomen'

28/11
Betalen als toeschouwer voor de Ronde van Vlaanderen? Flanders Classics is zonneklaar

Betalen als toeschouwer voor de Ronde van Vlaanderen? Flanders Classics is zonneklaar

28/11
"Geen reden om het niet te doen": Albert doet duidelijke oproep aan Van Aert

"Geen reden om het niet te doen": Albert doet duidelijke oproep aan Van Aert

28/11
Na stevige kritiek aan zijn adres: Pogacar dient De Vlaeminck van antwoord

Na stevige kritiek aan zijn adres: Pogacar dient De Vlaeminck van antwoord

28/11
"Hoe moeilijk het ook is": José De Cauwer ziet slechte evolutie bij (jonge) renners en geeft advies

"Hoe moeilijk het ook is": José De Cauwer ziet slechte evolutie bij (jonge) renners en geeft advies

28/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Jose De Cauwer Tiesj Benoot Toon Aerts Thibau Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Adrie Van Der Poel Niels Albert Joris Nieuwenhuis Tom Boonen Sanne Cant Corne Van Kessel Tom Paquot Erwin Vervecken Biniam Girmay Oscar Riesebeek

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved