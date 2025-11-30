📷 Hij blijft overal opduiken: Pogacar onthult of hij wel echt vakantie heeft gehad

De vakantie is voor veel renners voorbij, ze zijn zich al opnieuw aan het voorbereiden op volgend seizoen. Tadej Pogacar bleef de afgelopen weken overal opduiken.

Op 11 oktober reed Tadej Pogacar met de Ronde van Lombardije zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Ondertussen is Pogacar opnieuw aan het trainen met het oog op volgend seizoen, maar echt weg was hij nooit.

Pogacar duikt overal op tijdens off-season

Op 19 oktober reed Pogacar de Andorra Cycling Masters tegen Roglic, Vingegaard en Del Toro. Op 15 november was de Sloveen aanwezig in Abu Dhabi voor het WK e-wielrennen als ambassadeur van MyWhoosh.

Op 21 november was Pogacar dan weer in Italië voor het feestje van zijn manager Alex Carera en deze week is de wereldkampioen in Gran Canaria waar hij traint, maar ook promo maakt voor Gran Canaria 365.

Heeft Pogacar genoeg kunnen rusten?

Heeft Pogacar wel echt tijd gehad om te rusten? "Je hebt me vaak gezien, maar mijn echte vakantie waren natuurlijk de momenten waarop je mij niet zag", zegt de Sloveen bij Het Nieuwsblad.

Die momenten heeft hij doorgebracht met mensen die het dichtst bij hem staan, onder meer zijn verloofde Urska Zigart. "Ik heb zeker goed kunnen rusten. Hier in Gran Canaria kan ik ook echt duurtrainingen doen op een plezante manier", stelt de Sloveen nog.