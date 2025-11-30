Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten

Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten
Foto: © photonews

Als Benji Naesen iets lanceert, dan brengt dat best wel iets teweeg. Dat blijkt op sociale media nog maar eens opnieuw.

Benji Naesen, bekend van de podcast La Lanterne Rouge, is dan ook een gewaardeerd analist geworden die op de voet gevolgd wordt door menig wielerfan. Hij kijkt er naar uit om op X nieuwe meningen onder ogen te krijgen. "Geef me je top vijf van ritzeges in grote ronden sinds 2010", heeft hij een nieuwe uitdaging voor de X-gebruikers.

Voor mensen die niet meteen vijf memorabele momenten kunnen bedenken, maakt hij het wat makkelijker. "Het is ook toegestaan om minder dan vijf ritzeges te benoemen." Uit de reacties blijkt dat de huzarenstukjes die Wout van Aert en Mathieu van der Poel in de Tour al opgevoerd hebben nog niet uit de gedachten van de wielerfans verdwenen zijn.

Iedereen herinnert zich Van der Poel op Mûr-de-Bretagne

Filippo Negrini vernoemt onder andere de overwinning van Wout van Aert in 2021 in de rit over de Ventoux. Jan Rodenberg zet Van der Poel op de Mûr-de-Bretagne dan weer in zijn lijstje. Dat was de tweede rit in 2021 en die werd ook door meerdere andere accounts vermeld. Mogelijk ook vanwege de emotie die achter dat hele verhaal zat.

Lees ook... Visma-Lease a Bike in de problemen? Johan Bruyneel onthult monsterverlies"De droom van Mathieu voor zijn grootvader", wordt het omschreven in één van de reacties. Van der Poel eerde inderdaad wijlen Raymond Poulidor door te doen wat zijn grootvader nooit kon: een etappe winnen in de Tour. De ritzege van Yates in de Giro wordt ook enkele keren vermeld, onder andere Ryan Vaughan zet dit in zijn top vijf.

Van Aert en Van der Poel schitteren niet enkel in klassiekers

Die overwinning was er mogelijk ook niet gekomen door het schitterende werk van Wout van Aert in dienst van de Brit. Het is duidelijk dat Van Aert en Van der Poel ook buiten de klassiekers vele wielerharten hebben veroverd.

Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel

