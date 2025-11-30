Deze man gelooft dat Thibau Nys zeker kloof met Van der Poel dicht: "Mathieu trapje hoger dan Wout van Aert"

Foto: © photonews

Niels Albert zou graag zien dat Thibau Nys Mathieu van der Poel en Wout van Aert toch al wat kan kietelen. Eric Braes ziet het in de toekomst sowieso gebeuren.

Braes moet uiteraard wel volop in Nys geloven, want hij is zijn ploegleider bij Baloise Glowi Lions. Nys vs Van der Poel en Van Aert: het is een thema dat wel leeft in de veldritwereld. Braes heeft de verdienste dat hij het niet uit de weg gaat bij De Zondag. "Als er één renner van deze generatie een stapje dichter bij die twee kan komen, zal het Thibau zijn."

Tegelijkertijd is er ook realisme aanwezig over wat er op de korte termijn mogelijk is. "Ik durf niet te zeggen dat hij die kloof deze winter zal dichten. Mathieu staat nog een trapje hoger dan Wout", vindt Braes. In zijn ogen moeten die twee dus niet in één adem vernoemd worden: hij beschouwt Van der Poel echt wel als de man die er bovenuit steekt.

Van Aert moeilijk te kloppen in Dendermonde

De eerste uitdaging voor Nys is dan om het niveau van Van Aert te benaderen. "Als Thibau deze winter geregeld met Wout kan wedijveren, zou dat al mooi zijn. Zoiets hangt uiteraard af van het parcours. In een moddercross als Dendermonde, waar Wout zelfs Mathieu aankan, wordt het voor Thibau moeilijk om hem te verslaan." Dat is de realiteit.

In crossen met veel zware loopstroken valt er weinig tegen Van Aert te beginnen. Toch is hij dus in de eerste plaats de tegenstander die Nys in het vizier zal nemen. "Hij mag ons natuurlijk altijd verrassen en ook de kloof met Mathieu verkleinen." Braes verwacht het nog niet echt dit seizoen, maar niets belet hem er wel op te hopen.

Van der Poel is ouder aan het worden

Lees ook... Meesterlijk: Thibau Nys is dankbaar voor iemand en zegt wat er gebeurt als Van der Poel terugkeertHij verkondigt overigens dat Nys volgens hem automatisch dichter bij Van der Poel zal komen. "Naar de toekomst toe zal hij die kloof waarschijnlijk sowieso wel kunnen dichten, want Mathieu wordt steeds ouder en Thibau zal nog beter worden." Van der Poel is inderdaad al 30, maar het blijft een straffe uitspraak.

