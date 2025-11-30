Joao Almeida wijst collega's stevig met de vinger: "Ze weten niet wat ze doen"

Joao Almeida wijst collega's stevig met de vinger: "Ze weten niet wat ze doen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Veiligheid blijft een belangrijk onderwerp in het wielrennen. Volgens de Portugees Joao Almeida treffen de renners echter ook schuld bij de vele valpartijen.

Het verbeteren van de veiligheid in de koers blijft een belangrijk thema, maar echte oplossingen vinden blijft moeilijk. Joao Almeida vindt dat er ook meer naar de renners zelf mag gekeken worden, want ook zij dragen verantwoordelijkheid. 

De Portugees moest dit jaar de Tour verlaten na een valpartij in de zevende etappe, waarbij hij een rib brak. In de Vuelta nam de Portugees wel revanche door tweede te worden na Jonas Vingegaard. 

Almeida wijt valpartijen aan gebrek aan respect

"Ik denk dat er een gebrek aan respect is in het peloton", is Almeida hard voor zijn collega's bij Sigma Sport Podcast. "Renners geven niet om valpartijen. Ze denken niet echt na over veiligheid. Dat is het gevoel dat ik heb."

Moeten renners sneller remmen?

"Sommigen hebben totaal geen bewustzijn. Ze rijden alsof ze alleen op de weg zijn. Sommige renners weten simpelweg niet wat ze doen. Als je sneller gaat door beter materiaal, heb je ook meer skills nodig."

"Ik denk dat een bochten- of afdaalcursus voor een paar jongens geen slecht idee zou zijn. Als je respect hebt voor elkaar en niet wilt vallen, rem je gewoon eerder. Daarna kun je nog altijd pushen als het bergop gaat. Maar dat is duidelijk niet de mentaliteit op dit moment."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Joao Almeida

Meer nieuws

📷 Hij blijft overal opduiken: Pogacar onthult of hij wel echt vakantie heeft gehad

📷 Hij blijft overal opduiken: Pogacar onthult of hij wel echt vakantie heeft gehad

10:00
Romain Bardet maakt zich grote zorgen over toptalent: "Er heerst een zekere hysterie"

Romain Bardet maakt zich grote zorgen over toptalent: "Er heerst een zekere hysterie"

09:00
"Dat is het probleem": Frank Hoste weet waarom sprinters minder kansen krijgen op het WK

"Dat is het probleem": Frank Hoste weet waarom sprinters minder kansen krijgen op het WK

08:30
Niels Albert over toekomst van Eli Iserbyt: "Hoe grof dat ook klinkt"

Niels Albert over toekomst van Eli Iserbyt: "Hoe grof dat ook klinkt"

07:30
Wout van Aert is grote fan van het systeem: dit is waarom het voor hem van goudwaarde is

Wout van Aert is grote fan van het systeem: dit is waarom het voor hem van goudwaarde is

07:00
Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"

Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"

21:30
Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

20:30
Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve actie

Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve actie

20:00
Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

18:30
Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

18:00
Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

17:00
Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

16:30
De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

16:00
Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

14:00
"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

13:30
"Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titel

"Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titel

13:00
Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater

Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater

12:30
'Eerste clash tussen Van Aert en Van der Poel in het veld komt er snel aan'

'Eerste clash tussen Van Aert en Van der Poel in het veld komt er snel aan'

12:00
Pogacar pleit voor opvallende verandering in het wielrennen en krijgt ook steun

Pogacar pleit voor opvallende verandering in het wielrennen en krijgt ook steun

11:00
Inkomgeld voor de Tour of de Ronde: Van Aert verklaart waarom hij voorstander is

Inkomgeld voor de Tour of de Ronde: Van Aert verklaart waarom hij voorstander is

29/11
"We hebben opnieuw een ploeg": Peeters merkt groot verschil nu Evenepoel vertrokken is

"We hebben opnieuw een ploeg": Peeters merkt groot verschil nu Evenepoel vertrokken is

29/11
"Kan ik niet meer": Evenepoel voelt na een jaar nog altijd gevolgen van zware val

"Kan ik niet meer": Evenepoel voelt na een jaar nog altijd gevolgen van zware val

29/11
Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon Mathieu

Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon Mathieu

29/11
WK veldrijden in Hulst pakt uit met enkele nieuwigheden en heeft boodschap voor Van Aert

WK veldrijden in Hulst pakt uit met enkele nieuwigheden en heeft boodschap voor Van Aert

29/11
Evenepoel ziet probleem voor Ronde van Vlaanderen en onthult zijn debuutkoers in 2026

Evenepoel ziet probleem voor Ronde van Vlaanderen en onthult zijn debuutkoers in 2026

29/11
🎥 Heuvels voor Pogacar en co op WK in 2028? Dit is Abu Dhabi van plan

🎥 Heuvels voor Pogacar en co op WK in 2028? Dit is Abu Dhabi van plan

28/11
Kan hij kloof met snel Pogacar dichten? Bondscoach zet Evenepoel met voeten op de grond

Kan hij kloof met snel Pogacar dichten? Bondscoach zet Evenepoel met voeten op de grond

28/11
"Ik ben er gefascineerd door": Jonas Vingegaard verklapt bijzondere interesse

"Ik ben er gefascineerd door": Jonas Vingegaard verklapt bijzondere interesse

28/11
Echte reden voor zijn vertrek? Evenepoel doet boekje open over Soudal Quick-Step

Echte reden voor zijn vertrek? Evenepoel doet boekje open over Soudal Quick-Step

28/11
Wat hem dit jaar niet lukte: Tim Wellens spreekt ambitie uit voor 2026

Wat hem dit jaar niet lukte: Tim Wellens spreekt ambitie uit voor 2026

28/11
Niet enkel betaalmuur in Vlaanderen: Mason onthult stevige prijs die Britten betalen

Niet enkel betaalmuur in Vlaanderen: Mason onthult stevige prijs die Britten betalen

28/11
OFFICIEEL: Mathieu van der Poel duikt dertien keer het veld in deze winter

OFFICIEEL: Mathieu van der Poel duikt dertien keer het veld in deze winter

28/11
Waar het voor Lotte Kopecky allemaal veranderde: "Een keerpunt voor mij"

Waar het voor Lotte Kopecky allemaal veranderde: "Een keerpunt voor mij"

28/11
Concurrent in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix? Pogacar is stellig over Evenepoel

Concurrent in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix? Pogacar is stellig over Evenepoel

28/11
INEOS Grenadiers pakt opnieuw uit met terugkeer van twee ex-renners

INEOS Grenadiers pakt opnieuw uit met terugkeer van twee ex-renners

28/11
'Vertrekt Lipowitz door komst van Evenepoel bij Red Bull? Beslissing lijkt al genomen'

'Vertrekt Lipowitz door komst van Evenepoel bij Red Bull? Beslissing lijkt al genomen'

28/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Jose De Cauwer Tim Merlier Toon Aerts Jonas Vingegaard Rasmussen Niels Albert Adrie Van Der Poel Wilfried Peeters Patrick Lefevere Tom Dumoulin Tom Boonen Biniam Girmay Sanne Cant Roger De Vlaeminck Corne Van Kessel Erwin Vervecken Oscar Riesebeek

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved