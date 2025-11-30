Joao Almeida wijst collega's stevig met de vinger: "Ze weten niet wat ze doen"

Veiligheid blijft een belangrijk onderwerp in het wielrennen. Volgens de Portugees Joao Almeida treffen de renners echter ook schuld bij de vele valpartijen.

Het verbeteren van de veiligheid in de koers blijft een belangrijk thema, maar echte oplossingen vinden blijft moeilijk. Joao Almeida vindt dat er ook meer naar de renners zelf mag gekeken worden, want ook zij dragen verantwoordelijkheid.

De Portugees moest dit jaar de Tour verlaten na een valpartij in de zevende etappe, waarbij hij een rib brak. In de Vuelta nam de Portugees wel revanche door tweede te worden na Jonas Vingegaard.

Almeida wijt valpartijen aan gebrek aan respect

"Ik denk dat er een gebrek aan respect is in het peloton", is Almeida hard voor zijn collega's bij Sigma Sport Podcast. "Renners geven niet om valpartijen. Ze denken niet echt na over veiligheid. Dat is het gevoel dat ik heb."

Moeten renners sneller remmen?

"Sommigen hebben totaal geen bewustzijn. Ze rijden alsof ze alleen op de weg zijn. Sommige renners weten simpelweg niet wat ze doen. Als je sneller gaat door beter materiaal, heb je ook meer skills nodig."

"Ik denk dat een bochten- of afdaalcursus voor een paar jongens geen slecht idee zou zijn. Als je respect hebt voor elkaar en niet wilt vallen, rem je gewoon eerder. Daarna kun je nog altijd pushen als het bergop gaat. Maar dat is duidelijk niet de mentaliteit op dit moment."