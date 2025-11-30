Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil is

Remco Evenepoel wordt bij Red Bull-BORA-hansgrohe ploegmaat van Florian Lipowitz. Kunnen de twee samenwerken om hun ploeg de eindzege in de Tour te bezorgen?

Vorig jaar stond Remco Evenepoel als nummer drie op het eindpodium van de Tour, dit jaar was dat Florian Lipowitz. En volgend jaar zullen Evenepoel en Lipowitz als ploegmaats aan de start staan van de Tour.

Evenepoel ziet voordeel in twee kopmannen in de Tour

Bij Soudal Quick-Step was Evenepoel de uitgesproken kopman, bij Red Bull-BORA-hansgrohe zijn er nog heel wat renners die een klassement kunnen rijden. Al zal het volgens Evenepoel helpen om zichzelf nog meer te pushen.

"En het is al vaker gebleken dat je met twee kopmannen je winstkansen vergroot", zegt Evenepoel bij Café Koers. Evenepoel ziet ook niet in waarom hij en Lipowitz niet zouden kunnen samenwerken. Hij ziet dan ook verschillen tussen hen.

Verschil tussen Lipowitz en Evenepoel?

"Ik denk dat Florian wat introverter is en meer vasthoudt aan een plan, terwijl ik vaker dingen onderneem op het moment zelf. Dat kan alleen maar goed uitpakken, denk ik", zegt de olympische kampioen.

